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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شورای نگهبان بررسی شد

طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شورای نگهبان بررسی شد

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور کدخدایی، طحان نظیف، مولابیگی و پورسید، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، حجت‌الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان به منظور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و حجت‌الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه توضیحاتی درباره ضرورت تصویب و همچنین مفاد این طرح ارائه کردند و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره جزییات طرح پاسخ دادند و حاضران از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی نسبت به این طرح اظهارنظر کردند.

کد مطلب 6942399
زهرا علیدادی

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