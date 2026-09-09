به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور کدخدایی، طحان نظیف، مولابیگی و پورسید، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، حجت‌الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان به منظور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و حجت‌الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه توضیحاتی درباره ضرورت تصویب و همچنین مفاد این طرح ارائه کردند و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره جزییات طرح پاسخ دادند و حاضران از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی نسبت به این طرح اظهارنظر کردند.