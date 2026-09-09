به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از مجموعههای بزرگ با یک ایده ساده آغاز میشوند؛ ایدهای که در ابتدا پاسخی به یک نیاز مشخص است، اما بهمرور زمان میتواند زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار دهد. داستان شکلگیری فرادرس نیز از همین جنس است؛ مجموعهای که فعالیت خود را با تولید آموزشهای تخصصی در حوزه هوش مصنوعی آغاز کرد و امروز به بزرگترین پلتفرم آموزش آنلاین ایران تبدیل شده است.
فرادرس فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ و با تمرکز بر آموزشهای هوش مصنوعی شروع کرد؛ حوزهای که در آن زمان هنوز به اندازه امروز شناختهشده و فراگیر نبود. این آغاز تخصصی نشان میداد هدف فرادرس تنها انتشار محتوای عمومی نیست، بلکه میخواهد آموزشهای علمی و کاربردی را در اختیار افرادی قرار دهد که به منابع آموزشی باکیفیت دسترسی محدودی دارند.
این مسیر در زمستان سال ۱۳۹۰ به یکی از نخستین نقاط عطف خود رسید؛ زمانی که فرادرس در چهارمین جشنواره وب ایران، با انتخاب کاربران عنوان بهترین پروژه آنلاین آموزشی ایران را به دست آورد. از آن زمان تاکنون، دامنه فعالیت این مجموعه بهتدریج گستردهتر شده و اکنون میلیونها دانشجو در ایران و دیگر کشورهای فارسیزبان از آموزشهای آن استفاده میکنند.
بر اساس آمار فرادرس در شهریور ۱۴۰۵، این مجموعه اکنون بیش از ۱۹ هزار عنوان آموزشی و بالغ بر ۳۵ هزار ساعت محتوای آموزشی در اختیار کاربران قرار داده است.
گستردگی آموزشها و محتوای رایگان فرادرس
یکی از مهمترین ویژگیهای فرادرس، گستردگی کمنظیر محتوای آموزشی آن است. این مجموعه طی بیش از یک دهه فعالیت، بیش از ۳۵ هزار ساعت آموزش آنلاین را در قالب بالغ بر ۱۹ هزار عنوان آموزشی علمی، مهارتی و کاربردی منتشر کرده است.
از میان این تعداد، حدود ۱۰ هزار آموزش بهصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفتهاند. این حجم از محتوای رایگان، امکان شروع یادگیری را برای دانشآموزان، دانشجویان، کارجویان و علاقهمندانی فراهم میکند که ممکن است در ابتدای مسیر، امکان خرید دورههای آموزشی را نداشته باشند.
وجود آموزشهای رایگان در کنار دورههای جامع و تخصصی باعث میشود کاربران ابتدا با یک موضوع یا مدرس آشنا شوند و سپس متناسب با هدف خود، مسیر یادگیری را ادامه دهند. این ویژگی با شعار فرادرس، یعنی «یادگیری، همیشه، همهجا» نیز هماهنگ است.
اگر هنوز برای انتخاب حوزه یادگیری خود تصمیم نگرفتهاید، آموزشهای متنوع فرادرس را بررسی کنید. هزاران آموزش رایگان و تخصصی در فرادرس در لینک زیر در دسترس شما قرار دارد.
مشاهده آموزشهای فرادرس – [کلیک کنید]
جامعهای با بیش از ۵ میلیون دانشجو
آمارهای فرادرس تنها به تعداد آموزشها محدود نمیشوند. بیش از ۵ میلیون دانشجو تاکنون به جامعه کاربران این پلتفرم پیوستهاند و میلیونها ساعت از آموزشهای آن را مشاهده کردهاند.
کاربران فرادرس فقط به داخل ایران محدود نیستند. فارسیزبانانی از افغانستان، تاجیکستان، عراق و دیگر کشورها نیز از محتوای این مجموعه استفاده میکنند. چنین گسترهای نشان میدهد آموزش آنلاین فارسی میتواند محدودیتهای جغرافیایی را کنار بزند و دسترسی به دانش را برای گروه بزرگتری از مخاطبان فراهم کند.
همکاری با بیش از ۳,۲۰۰ مدرس دانشگاهی، متخصص و فعال حرفهای نیز یکی دیگر از عوامل توسعه این مجموعه است. حضور مدرسهایی با تجربههای علمی و اجرایی متفاوت باعث شده است محتوای فرادرس تنها به مباحث نظری محدود نباشد و بخش قابلتوجهی از دورهها به انتقال مهارتهای کاربردی اختصاص پیدا کند.
تنوعی فراتر از آموزشهای دانشگاهی
فرادرس فعالیت خود را از حوزههای دانشگاهی و مهندسی آغاز کرد، اما امروز موضوعات آموزشی آن بسیار گستردهتر شدهاند. برنامهنویسی، هوش مصنوعی، علم داده، آمار، نرمافزارهای کاربردی، مهندسی برق، مکانیک، عمران، صنایع، معماری، کنترل، شیمی و رباتیک تنها بخشی از حوزههای موجود در این پلتفرم هستند.
در کنار این موضوعات، آموزشهایی در زمینه مدیریت، کسبوکار، بازاریابی، مالی و حسابداری، زبانهای خارجی، طراحی، گرافیک، هنر، مهارتهای فردی، دروس دانشگاهی، آموزشهای دبیرستانی و محتوای مناسب دانشآموزان و نوجوانان نیز منتشر شده است.
این تنوع به کاربران کمک میکند تا برای نیازهای مختلف، مجبور به مراجعه به چندین منبع پراکنده نباشند. فردی که امروز یادگیری اکسل را آغاز میکند، ممکن است در آینده به تحلیل داده، مدیریت پروژه، برنامهنویسی یا هوش مصنوعی نیاز داشته باشد. فرادرس امکان دنبال کردن این مسیرهای مکمل را در یک پلتفرم فراهم کرده است.
موضوع مورد علاقه شما هرچه باشد، میتوانید آموزش متناسب با سطح و هدف خود را پیدا کنید.در لینک زیر میتوانید حوزههای آموزشی فرادرس را ببینید و مسیر یادگیری خود را انتخاب کنید.
مشاهده آموزشهای فرادرس – [کلیک کنید]
دریافت گواهینامه فارسی و انگلیسی
یادگیری یک مهارت زمانی ارزش بیشتری پیدا میکند که فرد بتواند نتیجه تلاش خود را نیز ثبت و ارائه کند. بیش از ۴,۰۰۰ آموزش فرادرس دارای گواهینامه پایان دوره هستند. این گواهینامهها به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه میشوند و کاربران میتوانند متناسب با نیاز خود از آنها استفاده کنند.
نسخه فارسی میتواند برای ثبت سوابق آموزشی و ارائه در موقعیتهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد. نسخه انگلیسی نیز برای تکمیل رزومه، پروفایلهای حرفهای و نمایش مسیر یادگیری به زبان انگلیسی کاربرد دارد. البته ارزش اصلی هر دوره به دانشی است که کاربر به دست میآورد و مهارتی است که در دانشگاه، محیط کار یا پروژههای شخصی به کار میگیرد.
مزیت فرادرس در مقایسه با پلتفرمهای آموزشی
یکی از مهمترین مزیتهای فرادرس، جمع شدن آموزشهای متنوع در یک پلتفرم واحد است. کاربری که امروز برای یادگیری یک نرمافزار یا زبان خارجی وارد فرادرس میشود، ممکن است در آینده به آموزش برنامهنویسی، مدیریت، بازاریابی یا مهارتهای شغلی نیاز پیدا کند. تعداد بالای آموزشهای رایگان، حضور هزاران مدرس، برخورداری بیش از ۴,۰۰۰ دوره از گواهینامه فارسی و انگلیسی، امکان یادگیری در زمان و مکان دلخواه و پوشش آموزشهای مقدماتی تا پیشرفته، از دیگر ویژگیهایی هستند که جایگاه فرادرس را در فضای آموزش آنلاین ایران متمایز میکنند.
فرادرس از یک مجموعه آموزشی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، به دانشگاهی آنلاین با میلیونها دانشجو تبدیل شده است؛ مسیری که نشان میدهد دسترسی همگانی به آموزش، اگر با استمرار، تنوع و توجه به نیاز مخاطبان همراه شود، میتواند تاثیری ماندگار بر جامعه داشته باشد.
اشتراک فرادرس؛ دسترسی به هزاران آموزش با یک اشتراک
برای افرادی که قصد یادگیری چند مهارت را دارند، خرید جداگانه آموزشها همیشه انتخاب مناسبی نیست. اشتراک فرادرس این امکان را فراهم میکند که کاربران در مدت اعتبار اشتراک، به همه آموزشهای فرادرس دسترسی داشته باشند و موضوعات مختلف را بدون نیاز به خرید جداگانه هر آموزش دنبال کنند.
این اشتراک میتواند برای دانشجویان، کارجویان، متخصصان و افرادی مناسب باشد که به یادگیری مستمر نیاز دارند. کاربران میتوانند متناسب با هدف خود، از میان هزاران آموزش در حوزههایی مانند برنامهنویسی، هوش مصنوعی، مهندسی، زبانهای خارجی، مدیریت، کسبوکار، مالی و حسابداری، طراحی و مهارتهای فردی انتخاب کنند.
تمرینها، آزمونها، فایلهای همراه آموزش، تالار پرسشوپاسخ و گواهینامه پایان دوره در آموزشهای مشمول نیز در اختیار کاربران اشتراک قرار میگیرند. به این ترتیب، هر فرد میتواند یک مسیر یادگیری متنوع و متناسب با نیازهای تحصیلی یا شغلی خود ایجاد کند.
اگر میخواهید بدون نیاز به خرید جداگانه هر دوره، به مجموعهای گسترده از آموزشهای فرادرس دسترسی داشته باشید، اشتراک فرادرس انتخابی بهصرفه و کاربردی برای شماست.
با تهیه اشتراک، میتوانید به آموزشهای موردنیازتان دسترسی داشته باشید و مسیر یادگیری خود را راحتتر و بدون هزینههای جداگانه برای هر دوره ادامه دهید.
برای تهیه اشتراک فرادرس، از لینک زیر اقدام کنید.
مشاهده اشتراک فرادرس – [کلیک کنید]
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما