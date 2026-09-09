به گزارش خبرنگار مهر ، علی باستین ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت:مردم قدردان تلاش‌ها و مجاهدت های شبانه روزی نیروهای مسلح در دفاع از مرزها و کیان ایران اسلامی هستند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر افزود: حضور مقتدرانه مرزبانان و نیروهای مسلح باعث امنیت مردم شریف شده است.

وی تصریح کرد: آرامش و امنیت مردم ما نتیجه رشادت های دلیر مردان نیروهای مسلح و مرزبانانی است که از جان خود می گذرند.



فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تبریک انتصاب دکترباستین به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت:امروز مرزبانان به همراه نیروهای مسلح تحت فرماندهی حکیمانه مقام معظم رهبری دردفاع از سرزمین ایران اسلامی و حمایت مردم قدرشناس با تمام وجود دفاع می کنند.

سردار عبدالله خسروی افزود:یکی از وظایف مرزبانی استیفای حقوق مرزنشینان و دولت است که بحمدالله مرزبانی استان براساس قانون وتعامل سازنده بامرزنشینان ودستگاههای متولی ضمن تأمین امنیت بخوبی ایفای نقش می کند.