به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه آئین بهرهبرداری از بخش سیسییو بیمارستان سینای شهرستان کارون گفت: این بخش دارای ۱۶ تخت سیسییو است و امیدواریم با هماهنگیهای صورتگرفته و پیگیریهای انجامشده، این بیمارستان بتواند در زمینههای مختلف، خدمات لازم را به مردم شریف شهرستان کارون ارائه کند.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای سطح خدمات درمانی در شهرستان کارون افزود: هدف ما این است که مردم به گونهای از این خدمات بهرهمند شوند که در آینده نیازی به مراجعه به سایر مناطق نداشته باشند و این قدم، بن حمدالله گامی مبارک محسوب میشود.
استاندار خوزستان با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای راهاندازی این بخش تصریح کرد: از دانشگاه علوم پزشکی، رئیس بیمارستان و همکارانشان که برای تحقق این مهم تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
موالیزاده در پایان با ابراز امیدواری از تداوم روند توسعه خدمات درمانی در استان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت تراز درمانی و بهداشتی در گستره استان عزیزمان باشیم.
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