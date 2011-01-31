ببر ماده هم به مشمشه مبتلاست

دکتر هومن ملوک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان دامپزشکی از تائید ابتلای ببر ماده به مشمشه از سوی آزمایشگاهی در آلمان خبر داده اند افزود: دو هفته پیش ببر را معاینه کردیم ولی علائم بالینی که نشان دهد این ببر هم مبتلا است در آن دیده نشد.

وی افزود: کشتن شیرهای باغ وحش کار اشتباه و غیر اصولی بود چرا که مشمشه در گوشتخوران تا 90 درصد قابل درمان است اما سمدارانی مانند اسب، الاغ و قاطر و ... باید معدوم شوند.

ملوک پور تاکید کرد: بیماری ببر ماده سیبری نیز به راحتی قابل درمان است و باید برای درمان آن تلاش کرد.

وی یادآور شد: امروز در سازمان دامپزشکی نشستی پیرامون همین موضوع برگزار شده است.

اما در همین رابطه امیر الهامی رئیس باغ وحش ارم تهران در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون تائید یا تکذیب خبر ابتلای ببر ماده به مشمشه گفت: این مسئله به باغ وحش مربوط نیست و سازمان دامپزشکی و محیط زیست باید در این زمینه اظهار نظر کنند.

به دنبال مرگ ببر نر سیبری به دلیل ابتلا به مشمشه در باغ وحش ارم تهران در دیماه امسال، هشت شیر از 12 شیر باغ وحش تهران نیز در این باغ وحش به دلیل ابتلا به مشمشه معدوم شدند.

کشور روسیه در اردیبهشت ماه امسال، طی یک تفاهمنامه همکاری با ایران، یک جفت ببر سیبری را در مقابل دریافت دو پلنگ ایرانی ماده تحویل سازمان حفاظت محیط زیست ایران داد. این ببرها قرار بود برای اجرای "طرح احیای ببر منقرض شده مازندران" در پناهگاه حیات وحش میانکاله در شرایط نیمه اسارت نگهداری شوند.