نامه دختر یتیم گلستانی به حامی مقیم نروژ/ 600 یتیم چشم انتظار حامی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بیش از 9 هزار کودک یتیم تحت پوشش امداد گلستان هستند که 601 نفر این کودکان زیر 18 نیازمند حامی هستند.

در مراسم تجلیل از حامیان خارج از کشور در تهران، دختر یتیم آق قلایی به حامی ساکن نروژی خود آقای علیرضا کریمی نامه ای نوشت.

در قسمتی از نامه این دختر یتیم آمده است : " عموی خوبم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشد و همیشه شاد باشید، اگر از حال ما بپرسید که همه خوب هستیم و خدا را شاکریم. دوست دارم عکس های شهر شما را ببینم.

" عموجان اگه میشه این دفعه که اومدی برام عکس هم بیارید دلم براتون تنگ شده، اگه میتونی دیدن ما بیا همیشه شما رو دوست دارم و براتون دعا می کنم. مادرم با پولی که برایم فرستادی گوشواره خریده من خیلی آن را دوست دارم. دستتان درد نکنه. دختر شما سکینه ".

این نامه توسط آقای انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور به آقای کریمی داده شد.

کریمی در جواب نامه یتیم تحت حمایت خود، هدیه، نامه و 30 پوستر از مناطق دیدنی کشور نروژ به او اهداء کرد.

وی ضمن اقامت در خارج از کشور توانسته است در سال 87 با حضور در منزل یتیم با وی دیدار کند.



این حامی هم اکنون به مدت پنج سال حمایت از این یتیم را به عهده داشته و از سال 88 تاکنون یک میلیون و 700 هزار تومان به او کمک کرده است.

در سال جاری از 13 هزار و 978حامی طرح اکرام و ایتام، مبلغ 16 میلیارد و 325 میلیون و 543 هزار و 505 ریال جمع آوری و به حساب 8 هزار و 791 نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد واریز شد.

13 هزار حامی از ایتام گلستان حمایت می کنند

از ابتدای سال 89 تاکنون 9 هزار و 454 یتیم، تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان قرار گرفته اند که هشت هزار و 791 نفر از این ایتام توسط 13 هزار و 3978 حامی خیر و نیکوکار ، حمایت می شوند.

تعداد هفت هزار و 307 نفراز این ایتام را کودکان و نوجوانان زیر 18 سال و هزار و 484 نفر آنان را افراد بالای 18 سال تشکیل می دهد.

41 حامی مقیم خارج هستند

از مجموع ایتام گلستان، 601 یتیم زیر هجده سال در استان گلستان بدون حامی هستند.



لازم به ذکر است که 41 نفر از حامیان استان گلستان را هموطنان ایرانی مقیم در کشورهای آمریکا ، دبی ، نروژ، لندن و... تشکیل می دهند.