فرزین رضازاده در تشریح جزئیات این عملیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۱۷ ظهر روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵، گزارش برخورد زنجیرهای ۵ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه اتوبوس، سمند، سورن، پژو ۴۰۵ و نیسان وانت در محور ارومیه - سلماس، محدوده گردنه قوشچی (به سمت آبگرم) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: با توجه به تعداد بالای حادثهدیدگان و حساسیت موقعیت جغرافیایی گردنه قوشچی، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی ادامه داد: این سانحه در مجموع ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت که پس از تریاژ، ارزیابی اولیه و انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، ۱۰ نفر از مصدومان توسط اتوبوس آمبولانس و ۳ مصدوم دیگر توسط آمبولانسهای سبک جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی ارومیه منتقل شدند، خوشبختانه این حادثه زنجیرهای هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشت.
رضازاده با اشاره به کوهستانی و پرخطر بودن گردنه قوشچی تأکید کرد: رانندگی در محورهای کوهستانی و شیبدار نیازمند هوشیاری کامل، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای سنگین بهویژه اتوبوسها و حرکت با سرعت مطمئنه است تا از بروز تصادفات زنجیرهای در هنگام توقفهای ناگهانی جلوگیری شود.
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