سازمان بازرسی بر اجرای نظام جامع تامین اجتماعی نظارت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود محمدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدامات مقدماتی در زمینه بازرسی در راستای اجرای هرچه بهتر قانون هدفمند سازی یارانه ها آغاز شده و اطلاعات مورد نیاز نیز جمع آوری شده است، اظهار داشت: از جمله برنامه هایی که امسال اجرا شده و سال آینده نیز در تمام طول سال پیگیری و اجرا می شود، موضوع قانون هدفمند سازی یارانه هاست.

محمدی افزود: در حوزه های مختلف ورود خواهیم کرد و در خصوص کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی صنایع، قیمت کالاها، اشتغال و تکالیفی که در قانون آمده، نظارت هایی انجام می شود.

وی ادامه داد: در این زمینه برای دستگاه های مختلف، تکالیفی تعریف شده که از جمله آنها می توان به اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، قیمت حامل های انرژی، میزان یارانه اختصاصی، سرانه یارانه های روستائیان، حمایت از تولید کنندگان کشاورزی و صنعتی و حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی اشاره کرد.

مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: با توجه به اهمیتی که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور دارد، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، از تمام توان خود برای اجرای مطلوب این قانون استفاده خواهیم کرد و بازرسی های لازم در بخش های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی صورت خواهد گرفت.