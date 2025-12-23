به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان در آئین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی زندگی با آیهها در محل سازمان دارالقرآن، گفت: اگر این فعالیتها با نیت الهی دنبال شود و صرفاً به عنوان کار اداری دیده نشود، آثار ماندگار و ارزشمندی برجای خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: وزارت کشور با همه ظرفیت از نهضت قرآنی حمایت میکند و ترویج ارزشهای قرآنی را راهکار اصلی ارتقای فرهنگی کشور میداند.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه اهل بیت و قرآن کریم در بین مردم، گفت: وزارت کشور در حوزه اهل بیت با برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی افتخار بزرگی دارد.
پورجمشیدیان افزود: تجربههای موفق برگزاری برنامههای دینی هنری در ستاد اربعین نشان میدهد که تلفیق فعالیتهای اداری با روحیه معنوی برکتآفرین است و نتایج را ارتقا میدهد.
وی ضمن تجلیل از ظرفیتهای قرآنی استانهای زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی افزود: دارالقرآن زنجان از قدیمیترین مراکز قرآنی کشور با بیش از ۳۰ سال سابقه است؛ اردبیل و تبریز بهترین قاریان کشور را پرورش دادهاند و آذربایجان غربی نیز با محوریت قرآن، وحدت مثالزدنی میان مردم ایجاد کرده است.
قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه وزارت کشور برای پشتیبانی از نهضت زندگی با آیهها، تاکید کرد: استانداران این استانها انگیزه بالایی برای توسعه این حرکت دارند، تا آنجا که موضوع در جلسات شورای اداری نیز مطرح و پیگیری میشود.
