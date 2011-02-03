رشد جمعیت در شهرستان بیجار منفی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهمن مرادنیا شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهار داشت: به دلیل پایین بودن شاخص های مختلف توسعه، میزان رشد جمعیت طی دو دهه اخیر در شهرستان بیجار منفی بوده است.

وی عنوان کرد: مردم شهرستان بیجار به دلیل عدم برخورداری از امکانات و بهره مند نبودن از وضعیت شغلی مناسب راهی شهرها و سایر استانهای کشور شده و در این شهرها نیز در مناطق حاشیه ای و روستاهای مختلف اسکان پیدا کرده اند که این شرایط به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس گفت: مهمترین مشکل بیجار نرخ بالای بیکاری است تا جایی که بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 85، بالغ بر 40 هزار نفر از جمعیت شهرستان بیجار برای داشتن شغل مناسب از این شهرستان مهاجرت کرده بودند.

مرادنیا به دیگر مشکلات این شهرستان اشاره کرد و افزود: وضعیت بیکاری در شهرستان بیجار در حالی به شرایط فعلی رسیده است که این شهرستان در تمامی حوزه ها دارای توانمندی های بسیار خوبی است ولی متاسفانه تاکنون به این پتانسیل ها توجهی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان بیجار در بخش های کشاورزی و معدن دارای توانمندی بسیاری است که متاسفانه بنا به دلایل نامشخص تاکنون از این توانمندی ها برای خدمت بهتر به مردم و رفع معضل بیکاری آنها هیچ گونه اقدم قابل توجهی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس یادآور شد: با توجه به پیگیریهای مستمر طی چهار سال گذشته اقداماتی از سوی دولت های نهم و دهم برای جبران عقب ماندگی های شهرستان بیجار صورت گرفته و انتظار می رود که این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.