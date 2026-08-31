محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز و فردا روند کاهش محسوس دما بین پنج تا هفت درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و پس از آن، از روز سهشنبه تا جمعه، نوسانات یک تا دو درجهای دما در سطح استان مورد انتظار خواهد بود.
وی درباره وضعیت باد و دید افقی توضیح داد: امروز تا روز چهارشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخشهای مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها را به همراه دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دریاها گفت: در ایام مذکور، سواحل شمال خلیج فارس نیز دارای موج خواهد بود.
سبزه زاری به بررسی دمای ثبت شده در شبانهروز گذشته پرداخت و گفت: هویزه با ۵۰.۸ درجه و ایذه با ۲۳.۵ درجه سانتیگراد، به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. وی همچنین افزود: اهواز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
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