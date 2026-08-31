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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کاهش محسوس دما در استان خوزستان از روز دوشنبه آغاز می‌شود

کاهش محسوس دما در استان خوزستان از روز دوشنبه آغاز می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، روند کاهش محسوس دما بین پنج تا هفت درجه سانتی‌گراد طی روزهای آینده در سطح استان آغاز خواهد شد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز و فردا روند کاهش محسوس دما بین پنج تا هفت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و پس از آن، از روز سه‌شنبه تا جمعه، نوسانات یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار خواهد بود.

وی درباره وضعیت باد و دید افقی توضیح داد: امروز تا روز چهارشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها را به همراه دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دریاها گفت: در ایام مذکور، سواحل شمال خلیج فارس نیز دارای موج خواهد بود.

سبزه زاری به بررسی دمای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته پرداخت و گفت: هویزه با ۵۰.۸ درجه و ایذه با ۲۳.۵ درجه سانتی‌گراد، به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. وی همچنین افزود: اهواز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6932975

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