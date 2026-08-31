پوستر دهمین نمایشگاه کتاب کردستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان پیش از ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و جمعی از اصحاب رسانه استان رونمایی شد.

دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان با شعار «کردستان، سرزمین فرهنگ و یار کتاب» و «می‌خوانیم برای ایران» از ۱۶ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی سنندج برپا خواهد شد.

این نمایشگاه با حضور ناشرانی از اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را با ۳۰ درصد تخفیف تهیه کنند.

ساعات بازدید از نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر، از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ تعیین شده است.

برگزاری برنامه‌های جنبی فرهنگی و هنری، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و معرفی آثار و ظرفیت‌های حوزه کتاب و نشر از دیگر بخش‌های این رویداد فرهنگی خواهد بود.