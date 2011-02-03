کاهش هدفمند آمار کیفری زندانها از اولویت برنامه های قضایی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام علی مظفری در دیدار مدیرکل، معاونین و مسئولان ستادی زندان های استان با اشاره به بررسی وضعیت زندان های استان، اظهار داشت: با وجود تراکم آمار کیفری، زندان های استان کرمانشاه از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

وی، زندانبانی را جزء مشاغل سخت و زیان آور توصیف و برسختی و مشقات کار زندانبانی تاکید کرد و گفت: تنها با اراده و ایمان قوی می توان در سنگر اصلاح و تربیت خدمت کرد.

مظفری تصریح کرد: استفاده از مجازات های جایگزین حبس و در صورت امکان عدم صدور احکام سالب آزادی در جرایم غیرعمد و کم اهمیت و همچنین حضور پر رنگ و مستمر قضات در زندان ها از جمله برنامه های حوزه قضایی استان در راستای کاهش آمار کیفری زندان ها می باشد.

کمبود فضای فیزیکی و تراکم آمار کیفری از مشکلات زندانهای استان کرمانشاه است

همچنین علی اشرف رشیدی مدیرکل زندان های استان کرمانشاه نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب رئیس کل دادگستری استان، گزارش مبسوطی از وضعیت موجود زندان های استان ارایه و با اشاره به دست آوردهای استانی و کشوری، کمبود فضای فیزیکی و تراکم آمار کیفری را از مشکلات پیش رو برشمرد.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه، زندان مرکزی را یکی از زندان های نمونه و پیشرفته کشور خواند و افزود: استفاده از فناوری های نو و تکنولوژی های روز، ایجاد کلنیک های مثلثی، سیمای زندان، شبکه قرآنی و پخش برنامه های متنوع و زنده برای مددجویان در کنار اقدامات اصلاحی و تربیتی و همچنین توسعه فعالیت های فرهنگی، قرآنی، ورزشی، حرفه آموزی، اشتغال و... از جمله فعالیت های مهم و برجسته صورت گرفته در زندان های استان است.

رشیدی در ادامه خواستار اتخاذ تمهیدات لازم از سوی حوزه قضایی استان برای کاهش جمعیت کیفری گردید و اظهار امیدواری کرد با درایت و اهتمام مجموعه مدیریتی دستگاه قضایی استان مشکلات موجود مرتفع گردد.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: افزایش آمار کیفری زندان ها تاثیر معکوس بر روند فعالیت های اجرایی و اصلاح و تربیت داشته و هر چه میزان آمار کیفری زندان ها افزایش یابد به نسبت ارائه خدمات مطلوب اصلاحی و تربیتی با دشواری همراه خواهد شد.