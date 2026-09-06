به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در نشست بررسی برنامه‌های فرهنگی استان با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه اظهار کرد: طرح‌های مرتبط با ترویج کتاب‌خوانی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و برنامه‌هایی مانند فعالیت‌های مدرسه‌محور و طرح اهدای دانش، با رویکردی هدفمند در استان اجرا شود.

وی افزود: توسعه فرهنگ مطالعه تنها به افزایش تعداد کتاب‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف استان فراهم شود.

استاندار گلستان با اشاره به فعالیت بیش از ۶۱ کتابخانه عمومی در استان اظهار کرد: با وجود این ظرفیت، برخی شهرهای کوچک همچنان از داشتن کتابخانه بی‌بهره‌اند و در این مناطق، خدمات فرهنگی از طریق کتابخانه‌های سیار ارائه می‌شود.

طهماسبی بر ضرورت توجه به توسعه متوازن امکانات فرهنگی تأکید کرد و گفت: دسترسی مردم به کتابخانه و منابع مطالعاتی نباید محدود به شهرهای بزرگ باشد و مناطق کم‌برخوردار نیز باید سهم مناسبی از خدمات فرهنگی داشته باشند.

وی همچنین به ظرفیت قانونی شهرداری‌ها برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و افزود: سهم نیم‌درصدی بودجه فرهنگی شهرداری‌ها باید در مسیر توسعه و تقویت کتابخانه‌ها اختصاص یابد و برای تحقق این موضوع، پیگیری جدی صورت گیرد.

استاندار گلستان از اداره‌کل امور شهری خواست موضوع پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها را با جدیت دنبال کند تا منابع مورد نیاز برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای و اجرای برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، حمایت از برنامه‌های ترویج مطالعه و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به منابع فرهنگی، از اقداماتی است که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری این برنامه‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، فرهنگ مطالعه در گلستان بیش از گذشته گسترش یابد و شاخص‌های فرهنگی استان ارتقا پیدا کند.