شهرداری بیرجند 190 میلیارد ریال از دستگاه های دولتی طلبکار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در شهرداری بیرجند، در خصوص مطالبات این مجموعه از دستگاه‌ های اجرایی استان، اظهار داشت: دستگاه های دولتی 19 میلیارد تومان به شهرداری بیرجند بدهکار هستند، که در صورت پرداخت یک سوم این مطالبات، روکش و آسفالت تمام خیابان های شهر بیرجند محقق می شود.

وی شهرداری را به عنوان یک خانواده بزرگ خدمت ‌رسان در جامعه دانست و افزود: در صورت تحقق وعده‌ های دولت در بسته حمایتی که برای شهرداری ‌ها تقبل کرده، خیلی از هزینه ‌های شهرداری تامین می ‌شود.

وحدتی فرد از راه ‌اندازی اتاق فکر در این مجموعه خبر داد و گفت: در این راستا تاکنون جلساتی با جوانان، بانوان و صاحب ‌نظران در غالب این اتاق فکر برگزار شده، همچنین کمیته حل مسئله نیز به عنوان مکانی برای بررسی و حل مشکلات موجود شهر نیز راه ‌اندازی شده است .

وی با بیان اینکه بدنه شهرداری بزرگ شده و نیاز است برای کوچک شدن بدنه برون سپاری، فعالیت های شهری انجام شود، عنوان کرد: در این زمینه اقداماتی در راستای برون ‌سپاری امور صورت گرفته که واگذاری آمبولانس ‌ها به بخش خصوصی از جمله این اقدامات بوده است.

وحدتی فرد از واگذاری رفت و روب و نگهداری فضای سبز بیرجند به بخش خصوصی تا پایان سال خبر داد و افزود: همچنین کشتارگاه نیمه صنعتی شهر بیرجند از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است .