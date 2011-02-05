همایش طلاق و راهکارهای کنترل و کاهش آن در کردستان برگزار می شود

سهیلا نصرصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: همایش علمی و تخصصی با عنوان طلاق و راهکارهای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی سال آینده و با مشارکت دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد حوزه مسائل اجتماعی در سنندج برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش تجزیه و تحلیل داده های آماری طلاق در شهرهای استان کردستان، ارائه‌ راهکارهای علمی و تخصصی و فراهم کردن زمینه ‌ای برای اجرایی کردن آنها و در نهایت کنترل و کاهش این معضل اجتماعی در استان برگزار می شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان بیان داشت: ارائه مقالات از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و برگزاری کارگاه ‌های آموزشی با استفاده از توان مدرسان و کارشناسان مجرب و کارآزموده از جمله برنامه‌های جانبی این همایش به شمار می رود.

نصرصادقی گفت: مخاطبان همایش طلاق و راهکارهای کنترل و کاهش آن در استان کردستان عموم اقشار مردم هستند که طی فراخوانی از آنان برای حضور در این همایش دعوت می ‌شود و انتظار می رود که با مشارکت همه دستگاه های دولتی خروجی مناسبی از این همایش دیده شود.

وی عنوان کرد: استان کردستان در رده چهارم کشوری در بحث طلاق قرار دارد و این وضعیت زنگ خطری برای افزایش و گسترش دامنه آن در میان خانواده ‌هاست و باید با برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی با این آسیب جدی اجتماعی جلوگیری کرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان برگزاری کارگاه‌ ها و کلاس ‌های آموزشی قبل از ازدواج در مدت زمان بیشتر را نیازی برای جلوگیری از انتخاب نادرست همسران خواند و یادآور شد: اکنون بر اساس مصوبات کارگروه بانوان استان، آموزش و مشاوره قبل از ازدواج در خوابگاه‌ های دانشجویی دانشگاه‌ های کردستان و علمی کاربردی استان آغاز شده و این مهم می‌ تواند زمینه‌ ای برای کاهش این معضل باشد