به گزارش خبرنگار مهر، سید خدادوست موسوی عصر سه شنبه در نشست تخصصی کارگروه کاهش و کنترل طلاق کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و بهزیستی به عنوان متولی اصلی با اداره کل امور زنان و خانواده استانداری، بازوی اجرایی قدرتمندی برای پیشبرد اهداف کارگروه کاهش طلاق هستند و باید نقش مفید و سازنده‌ای ایفا کنند.

وی افزود: مأموریت اصلی کارگروه تخصصی کاهش طلاق، تحکیم بنیان خانواده است و باید توجه داشت برنامه‌ها و اهداف آنها بر تقویت نهاد خانواده و راهکارهای جلوگیری از وقوع طلاق باشد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در اسناد بالادستی از جمله بندهای ۸۰ و ۸۵ برنامه، شرح وظایف تمام دستگاه‌ها در قبال پدیده طلاق به طور دقیق مشخص است و اهدافی همچون کاهش سالانه پنج درصدی آمار طلاق تعریف شده و هر دستگاه، برنامه عملیاتی و نقشه راه مشخصی برای ایفای نقش خود در این زمینه دارد.

وی از تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری خواست برنامه‌های سالیانه خود در حوزه پیشگیری و کنترل طلاق، شامل دوره‌های آموزشی، مشاوره‌ها و اقدامات عملیاتی را به صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.

موسوی با اشاره به موفقیت طرح کنترل خودکشی در استان از اجرای برنامه‌های هدفمندی برای پیشگیری و کنترل طلاق در استان خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد پدیده طلاق، کارگروه به کمک دستگاه‌های اجرایی یک طرح علمی، پژوهشی و مطالعاتی دقیق و قابل دفاع و فراگیر برای اجرا تهیه خواهند کرد و استانداری پیگیر تصویب و تأمین اعتبار لازم برای آن خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بسیاری از ازدواج‌ها به دلایل احساسی بودن، تحمیلی بودن، فضای مجازی و یا مشکلات معیشتی از اساس شکننده هستند و نباید منعقد شوند، بنابراین باید انرژی و منابع خود را بر آموزش‌های قبل از ازدواج متمرکز کنیم.

وی ابراز کرد: همانطور که آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج اجباری است، شرکت در دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های تخصصی را نیز برای زوج‌های جوان به یک الزام تبدیل کنیم.

موسوی افزود: خوشبختانه برای طلاق‌های توافقی، فرآیند میانجی‌گری و شرکت در جلسات مشاوره در حال انجام است، این امکان برای تمام انواع طلاق فراهم شود تا هیچ زوجی بدون عبور از فرآیند آموزش و مشاوره، به سمت طلاق سوق داده نشوند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی، می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی و کلینیک‌های مشاوره برای گروه‌های تحت پوشش خود، چه قبل و چه بعد از ازدواج، نقش مهمی در کاهش آمار طلاق ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: بخشی از مشکلاتی که منجر به طلاق می‌شوند، مانند مسائل مربوط به روابط زناشویی یا خیانت، قابل آموزش و پیشگیری هستند و برگزاری کارگاه‌های تخصصی در این حوزه‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد.

وی اضافه کرد: استانداری با بهره‌گیری از ظرفیت فرمانداری‌های سراسر استان، آمادگی کامل دارد تا در برگزاری هرگونه دوره آموزشی یا کارگاه تخصصی در سطح شهرستان‌ها با دستگاه‌ها همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورد.