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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۲

با 14 کشته/

سیل در سریلانکا بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشت

سیل در سریلانکا بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: جاری شدن سیل در سریلانکا بر اثر بارانهای موسمی 14 کشته و بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا در روز دوشنبه، براساس اعلام مدیریت بلایای طبیعی در کلمبو این سیل بیشتر روستاها و شهرهای کوچک را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 تا کنون 236 هزار تن در پناهگاههای دولتی اسکان داده شدند و بسیاری از قربانیان سیل به مناطق مرتفع تر پناه بردند.

جاده ها و مزارع در سراسر شرق، مرکز و شمال کشور که در ماه گذشته نیز تحت تاثیر موج زودرس بارانهای موسمی قرار گرفته بود به زیر آب رفته است.

وقوع سیل در سریلانکا در ماه گذشته منجر به مرگ 43 نفر شد و بیش از یک میلیون نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.

پیش از وقوع سیل اخیر، سازمان ملل درخواست تخصیص 51 میلیون دلار کمک فوری برای آسیب دیدگان ناشی از سیلابهای ماه گذشته را ارایه کرده بود.

کد مطلب 1247567

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