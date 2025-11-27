بارش باران و رانش زمین در سریلانکا؛ ۳۱ نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز مدیریت بحران سریلانکا روز پنجشنبه اعلام کرد: سریلانکا با یکی از شدیدترین بلایای آب و هوایی خود در سال‌های اخیر روبرو است.

چندین روز بارندگی شدید و رانش زمین در این کشور منجر به کشته شدن ۳۱ نفر، مفقود شدن ۱۴ نفر و آوارگی هزاران نفر در سراسر این جزیره شده است.

طبق آخرین گزارش وضعیت، آب و هوای نامساعد ۱۷ منطقه و ۱۱۵۸ خانواده و ۴۰۰۸ نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این مرکز اعلام کرد که ۱۰ نفر زخمی شده‌اند، سه خانه به طور کامل ویران شده و ۳۸۱ خانه تا حدی آسیب دیده‌اند. حداقل ۱۳۱ نفر به مراکز امن موقت منتقل شده‌اند.

مقامات هشدار دادند که ادامه بارندگی ممکن است باعث رانش زمین، سیل و بسته شدن جاده‌ها، به ویژه در مناطق مرکزی و تپه‌ای شود.

در بحبوحه وخامت اوضاع، اداره امتحانات از تعویق امتحانات ورودی دانشگاه که قرار بود پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار شود، خبر داد. کمیسر کل امتحانات گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شده است که باران‌های شدید حمل و نقل را در چندین منطقه مختل کرده و باعث بسته شدن جاده‌های اصلی شده است.

تیم‌های امدادی در مناطق پرخطر به عملیات جستجو و نجات ادامه می‌دهند، زیرا دولت از مردم می‌خواهد که نسبت به هشدارهای رانش زمین و افزایش سطح آب هوشیار باشند.