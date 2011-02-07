به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال و هجدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال صبح امروز با حضور مجید حمیدزاده، محمدرضا وصفی و علی شجاعی صائین در محل سرای اهل قلم برگزار شد.

انتخاب 56 اثر به عنوان منتخب در جایزه کتاب سال

در ابتدای این نشست مجید حمیدزاده دبیر علمی جایزه کتاب سال از بررسی حدود 20 هزار عنوان کتاب چاپ اولی سال 1388 در این دوره خبر داد و گفت: مرحله نخست داوری آثار در هر رشته توسط 4 نفر انجام شد و در پایان حدود یک چهارم کل آثار یعنی 5000 عنوان کتاب به مرحله دوم داوری راه یافت.

وی افزود: مرحله دوم داوری آثار هم در هر رشته توسط 3 نفر انجام شد و در مجموع 261 عنوان کتاب به مرحله نهایی راه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا کار تقسیم‌بندی آثار در گروه‌های 11 گانه شامل 10 گروه با رده‌بندی دیویی و یک گروه با رده‌بندی سنی(گروه کودک و نوجوان) انجام شد.

دبیر علمی بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در پایان کار داوری‌های این جایزه 56 کتاب به عنوان برتر انتخاب شدند که 17 اثر به عنوان برگزیده و 37 اثر به عنوان شایسته تقدیر دست یافته‌اند.

حمیدزاده همچنین از انتخاب آثاری در بخش‌های ویژه شامل "ایثار و شهادت" و "ترجمه‌های قرآن" خبر داد و گفت: دو اثر هم در این دو محور برگزیده شده‌اند که فردا در اختتامیه جایزه معرفی خواهند شد.

انتخاب 19 اثر به عنوان منتخب در جایزه جهانی کتاب سال

محمدرضا وصفی دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال هم در این نشست خبری از بررسی 2800 عنوان کتاب شناسایی شده خارجی در دو رشته مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی خبر داد و گفت: پس از پایان مرحله نخست داوری 354 اثر به مرحله بعد راه یافت و پس از چند مرحله داوری در نهایت 19 اثر به عنوان برتر انتخاب شدند.

وی افزود: از این میان 11 کتاب مربوط به حوزه مطالعات اسلامی و 6 کتاب مربوط به حوزه مطالعات ایرانی هستند. همچنین یک اثر ویژه در حوزه ادبیات پایداری در خارج از ایران یک کتاب هم به عنوان پژوهش برتر این دوره انتخاب شده‌اند.

دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال گفت: کتاب‌های بررسی شده این دوره در زیرگروه مطالعات اسلامی در رشته‌های مطالعات علوم قرآنی، ترجمه قرآن، ترجمه نهج‌البلاغه، هنر و معماری اسلامی، تاریخ علم در اسلام، اقتصاد و بانکداری اسلامی، فلسفه و عرفان و مطالعات اسلام ماصر بوده است.

وصفی اضافه کرد: در زیرگروه مطالعات ایرانی هم رشته‌های مورد نظر شامل زبانشناسی، تاریخ و تمدن ایران باستان، هنر و معماری ایرانی، نسب‌شناسی شعر و ادبیات، جامعه‌شناسی معاصر تاریخ انقلاب اسلامی و شخصیت‌شناسی در حوزه فلسفه، ادبیات و علم بوده‌اند.

به گفته وی زبان‌های خارجی کتاب‌های ارزیابی شده در هجدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال عبارت بوده‌اند از: عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، ترکی آذری و استانبولی، بلغاری، بوسنیایی، ارمنی، صربی، ایتالیایی، بنگالی و کرواتی.

آثار منتخب جایزه کتاب سال نقد شود

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب موسسه مجری جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه جهانی کتاب سال هم در این نشست خبری از حضور رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیه این جوایز خبر داد که بعد از ظهر فردا (سه‌شنبه 19 بهمن) در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

وی همچنین گفت: همه تلاش داوران جایزه کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال بر این بود که حتی‌الامکان همه کتاب‌های منتشر شده در سال 1388 دیده شود و داوری‌ها با رعایت موازین حرفه‌ای و تخصصی انجام شود و مفتخریم اعلام کنیم این کار (داوری جوایز) طبق موازین و آئین‌نامه جوایز انجام شد و آثار انتخاب شده موید این مدعا خواهد بود.

مدیرعامل خانه کتاب همچنین ضمن قدردانی از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری از آنها خواست با برگزاری مراسم اختتامیه این جوایز را پایان یافته تلقی نکنند و زمینه نقد و بررسی آثار منتخب را در رسانه‌ها فراهم کنند.

ادامه دارد...