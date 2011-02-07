سی و سومین مسابقات کشوری قرآن کریم در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه درجلسه هماهنگی که جهت برگزاری این مسابقات با حضور مدیر کل مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف کشور برگزار شد، با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های موجود در استان برای برگزاری این دوره از مسابقات کشوری قرآن کریم ، اظهار داشت: اساس و بنیان جامعة ما بر پایه قرآن و ارزش های اسلامی استوار است، لذا باید نهایت تلاش و جدیت خود را برای برگزاری مطلوب سی و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در استان بکار گیریم .

وی با تاکید بر تدوین برنامه ها جهت برگزاری دقیق و مطلوب این دوره از مسابقات کشوری قرآن کریم خاطر نشان کرد:هر کدام از دستگاه های اجرایی استان در برگزاری این دوره از مسابقات باید با جدیت تلاش نمایند تا هیچ گونه خلل و مشکلی در اجرای آن بوجود نیاید و برنامه ای در شان و احترام گذاشتن به مسابقات کشوری قرآن کریم در استان اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر برگزاری این دوره از مسابقات در بالاترین سطح گفت: هر چه این برنامه وزین تر و سنگین تر در استان برگزار گردد در حقیقت در راستای احترام گذاشتن به قرآن حرکت شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات از قرآن کریم را آبروی استان خواند و گفت: استان کرمانشاه با توانمندی های خود باید قادر باشد این گونه مسابقات را که گسترش دهنده فضای عطرآگین قرآنی به جامعه است به صورت مطلوب برگزار نماید و با همکاری دستگاه های اجرایی کارنامه درخشانی از استان در این زمینه در خاطره ها باقی بماند.

350قاری ممتاز کشور درمسابقات قرآن کشور در کرمانشاه حضور خواهند یافت

همچنین در این جلسه یارمحمدی مدیر کل مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف کشور نیز گفت: برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم بالاترین سطح فعالیت قرآنی و فرهنگی در کشور است و مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به برگزاری این دوره مسابقات دارند.

وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات قاریان ممتاز و بین المللی کشور حضور خواهند داشت، افزود: خوشبختانه با برنامه های خوبی که از چند سال گذشته در کشور برای برگزاری مسابقات قرآنی شکل گرفته شاخص های کمی و کیفی نسبت به دیگر کشورهای برگزاری این نوع مسابقات ارتقاء یافته است.

یارمحمدی تصریح کرد: در برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم استعدادهای قرآنی شناسایی می شوند و زمینه مناسبی برای پرورش و الگو سازی جهت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه ایجاد می شود.

به گفته وی کمیته های پشتیبانی، محافل قرآنی، مدعوین، نمایشاگاه و امنیتی و حفاظتی در برگزاری مسابقات قرآنی در استان ها تشکیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: حدود 350 نفر از قاریان ممتاز بین المللی کشور اعم از برادران و خواهران در برگزاری سی و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم که اسفندماه سالجاری در استان کرمانشاه برگزار می شود حضور خواهند داشت.

در این جلسه مصوب شد که طی هفته جاری جلسه دیگری به منظور بررسی موضوعات مختلف برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات قرآن کریم در استان با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط تشکیل شود.

همچنین مقررشد که با توجه به سفر هئیت دولت به استان و برگزاری کنگره احمدبن اسحاق در استان،زمان دقیق بر گزاری سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم در استان به جهت عدم تداخل برنامه ها با یکدیگر مشخص و به استان نیز ابلاغ شود.