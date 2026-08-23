همدان در مسیر تبدیل شدن به مرکز تمدنی غرب کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی شامگاه شنبه در مراسم جشن روز خبرنگار با بیان اینکه خبرنگاری یکی از ارکان مهم دموکراسی است، اظهار کرد: خبرنگاران دشمن مدیران و بهدنبال تخریب آنها نیستند بلکه وظیفه دارند واقعیتهای اجتماعی و مطالبات مردم را به سمع و نظر مسئولان برسانند.
وی افزود: مدیران باید دقیق، حسابشده و مسئولانه سخن بگویند چراکه خبرنگاران با هوشیاری، سخنان مسئولان را بررسی میکنند، پرسش میپرسند و پیگیر تحقق وعدهها و مطالبات مطرحشده هستند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری مصوبات نشستهای برگزارشده در تهران، گفت: برگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور یکی از مصوبات این نشستها است که پیگیری شده و اعتبارات لازم برای اجرای آن در نظر گرفته خواهد شد.
حاجیبابایی همچنین از پیگیری تامین اعتبارات جشنواره تئاتر خبر داد و گفت: مقرر شده است سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتبارات مورد نیاز این رویداد فرهنگی را تامین کنند.
وی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن در استان همدان، اظهار کرد: برنامهریزیهای انجامشده در بخش مسکن میتواند نیازهای استان را برای ۳۰ تا ۴۰ سال آینده پاسخ دهد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرک سپهبد شهید شادمانی با وسعت ۳۲۰ هکتار و همچنین اراضی پیشبینیشده در منطقه جورقان از جمله طرحهای مهم تامین زمین برای احداث واحدهای مسکونی در استان است.
وی افزود: با فراهمشدن زیرساختها شرایط برای ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در همدان مهیا خواهد شد که بخشی از آن با مشارکت بخش خصوصی اجرایی میشود.
حاجیبابایی با اشاره به ضرورت حمایت از اصحاب رسانه، گفت: باید مکانی مناسب برای مسکن اعضای خانه مطبوعات و نیز تامین نیازهای مسکن خبرنگاران و فعالان رسانهای استان در نظر گرفته شود.
وی از تصویب واگذاری یک بنای قدیمی برای فعالیت بنیاد بوعلی خبر داد و افزود: احداث تالار فرهنگی چهار هزار نفری مردم همدان نیز با نام «میرسیدعلی همدانی» تصویب شده و عملیات اجرایی آن با اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری آغاز میشود.
وی اظهار کرد: ایجاد مرکز تمدنی غرب کشور در همدان در دستور کار قرار دارد و اقدامات اجرایی و برنامهریزیهای مربوط به آن انجام شده است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از برنامهریزی برای تکمیل موزه هنرهای معاصر همدان خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار پیشبینیشده ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد و برای تکمیل آن تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز دنبال میشود.
حاجیبابایی با اشاره به طرح «حکمت» گفت: نخستین بخش این طرح در محدوده میان آرامگاه بوعلیسینا و یادمان سهروردی اجرا خواهد شد و هدف از آن ایجاد یک محور و اتوبان گردشگری است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای رسانه و فضای مجازی، افزود: ۶ نفر از نخبگان فضای مجازی در جنگ رمضان شهید شدند و باید از مقام و نقش این افراد تجلیل شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جهان بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت توانمندیهای اقتصادی و فرهنگی کشور و توجه به تغییر و تحول در تولید محتوای رسانهای تاکید کرد.
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