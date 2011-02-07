به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در ادامه صحبت هایش در نشست خبری عصر امروز باشگاه پرسپولیس در مورد جذب سامال سعید مدافع تیم ملی عراق گفت: علی دایی این بازیکن را در جام ملتها دید و از باشگاه خواستار جذبش شد. با توجه به اینکه محمد پروین به خاطر مصدومیت پزشکی از فهرست بازیکنان زیر 23 سال تیم خارج شد ما قصد داشتیم این بازیکن عراقی را به فهرست بازیکنان زیر 23 سالمان اضافه کنیم اما به خاطر مسائلی این اتفاق رخ نداد.

وی با بیان اینکه اتفاقی که در استقلال افتاد می توانست برای ما هم تکرار شود، افزود: فردی که خود را مدیر برنامه این بازیکن معرفی کرده بود به ما اعلام کرد از وی وکالت برای امضا دارد و این بازیکن متولد 1989است. ما برای اولین بار با تدبیری حرفه ای اعلام کردیم باید خود این بازیکن به اتفاق پاسپورتش به ایران بیاید. وقتی ما هزینه های هتل این بازیکن را ندادیم نشان می دهد که ما توافقی با وی نداشتیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه با توجه به اینکه علی دایی شخصیت بین المللی است و اشراف کامل به مسائل دارد، به ما اعلام کرد باید خود این بازیکن به ایران بیاید، اضافه کرد: طبق اعلام مدیربرنامه سعید همه بازیکنان عراقی دو پاسپورت دارند مانند عماد رضا و ... اما وقتی دیدیم وی پاسپورت سال 1986 را آورده و از دادن پاسپورت با سال 1989 امتناع می ورزد وی را جذب نکردیم. البته این بازیکن عراقی برای 6 بازی در این فصل 250 هزار دلار و بازی در فصل آینده 600 هزار دلار می خواست و ما صلاح ندیدیم با توجه به اینکه بازیکن ملی پوشمان که برای یک فصل 400 هزار دلار می گیرد را از این بازیکن استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خواهان جذب بازیکنی جدیدی هستید اظهار داشت: سی دی دو بازیکن عراقی و کویتی تهیه شده و در اختیار علی دایی قرار گرفته است. در صورتی که ایشان موافقت خود را برای جذب آنها اعلام کند در این خصوص اقدامات لازم را انجام می دهیم.

کاشانی در مورد بدهی های باشگاه پرسپولیس که خطر کسر امتیاز از این باشگاه را افزایش داده است، خاطرنشان کرد: باشگاه یک سری مشکلات داخلی دارد زیرا ما باشگاهی دولتی هستیم و باید دولت محل درآمدمان را مشخص کند. همچنین قرار بوده سازمان تربیت بدنی 50 درصد هزینه هایمان را تقبل و ما با درآمد زایی 50 درصد دیگر را پرداخت کنیم. سال گذشته به خاطر انجام 41 مسابقه مبلغی حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان بابت تبلیغات، بلیت فروشی و حق پخش به باشگاه پرداخت شد که عین آنها را سازمان لیگ به طلبکاران سالهای گذشته پرسپولیس پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه باشگاه محلی برای درآمد زایی ندارد افزود: فصل گذشته از محل در اختیار قرار دادن بازیکنانمان به صورت قرضی به باشگاه دیگر درآمدهایی داشتیم طبیعتا مدیری که بیاید چگونه باید 300 هزار دلار بدهی وینگادا را که با جریمه های به 500 هزار دلار رسیده است را در شرایطی پرداخت کنند که باشگاه منبع درآمدی ندارد امروز خوانده ام برانکو از سال 2006 طلبی از فدراسیون داشته که امروز در حال دریافت آن است.

وی اضافه کرد: نعیم سعداوی اصرار دارد بدهی اش را در باشگاه پرسپولیس دریافت کند در غیر این صورت از باشگاه کسر امتیاز خواهد شد. با توجه به احترامی که برای این مربی قائلیم باید بگویم باشگاه منبع درآمدی ندارد و من از سازمان لیگ خواسته ام اولین درآمد حاصله از برگزاری مسابقات پرسپولیس در لیگ را به سعداوی پرداخت کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه این باشگاه نه فولاد و نه آهن و غیره دارد که از آنها بودجه های خود را دریافت کند افزود: درآمد ما از طریق اسپانسر و مسائل دیگر است در این فصل هم از 20 بازی گذشته حدود 400 میلیون تومان درآمد داشتیم که همه آنها به طلبکاران گذشته پرداخت شده است متاسفانه هنوز پول بازیکنان فوتسال که در این تیم زحمت کشیده اند را نداده اند. من از دوستان می خواهم که هر کسی بر اساس درآمد خودش در باشگاه هزینه کند نه اینکه بدهی های مالی را برای مدیران بعدی بگذارد.

وی افزود: ما خودمان هم اموری داریم که باید برای اجرای آن هزینه هایی انجام دهیم. مثلا 2.5 میلیارد تومان هزینه بازسازی ورزشگاه درفشی فر شد که برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به امکانات آن نیاز داریم اما برای عابدزاده ، پیروانی ، سعداوی ، پتروویچ و همه این بازیکنان که در تیم پرسپولیس زحمت کشیده و به گردن ما حق دارند نیز حقی را قائلیم و شرعا و قانونا باید مطالبات آنها را پرداخت کنیم به همین دلیل به سازمان لیگ نوشته ایم که از محل درآمدهای باشگاه این بدهی ها پرداخت شود.

کاشانی دلیل آرامش امروز بازیکنان پرسپولیس را پرداخت به موقع حق و حقوق آنها دانست و تصریح کرد: باشگاه ما صد درصد دولتی است و برای هر یک هزار تومان هم باید به نهادهای نظارتی مختلف پاسخگو باشیم. به ما می گویند وقتی بدهکارید چرا به اردوهای ترکیه و امارات می روید اما ما در این اردوها نه تنها هزینه ای نکرده ایم بلکه از طریق اسپانسر حتی درآمدزایی هم داشتیم. متاسفم برای این دوستان که حقشان در زمان خودشان پرداخت نشده اما از امسال نعیم سعداوی ها می خواهم به خاطر مردم به ما فرصتی دهند تا بدهی های آنان را بر اساس اولویت بندی پرداخت کنیم.

وی که از مشکلات مالی گذشته باشگاه پرسپولیس بسیار ناراحت بود گفت: به خاطر بدهی به بازیکنان فوتسال در سال 87 ابتدا 3 امتیاز را از تیم فوتسال ما کم کردند و حالا تهدید می کنند ما را به یک رده پایین تر می فرستندما در فوتسالی که نه حق پخش داریم نه بلیت فروش و نه تبلیغات، تنها برای سرگرمی مردم تهران و اینکه این استان هم در لیگ یک تیم داشته باشد هزینه می کنیم. اصلا اگر این گونه پیش برود بهتر است این تیم را نابود و یا حذف کنند ما امروز زحمت می کشیم ولی تمام زحماتمان به خاطر بدهی های گذشته برباد رفته است.

کاشانی با تاکید بر اینکه در زندگی خصوصی اش هم پول حرام وارد نکرده و شرمنده همه طلبکاران باشگاه خصوصا نفراتی همچون احمد رضا عابدزاده، سعداوی و پیروانی ما مشتاقیم مشکلات حل شده و طلبکارانی که از زمان کماسی از باشگاه پرسپولیس پول می خواهند مانند پنجعلی ، کرمانی مقدم، فنایی و رهبری فرد پرداخت شود. البته این پول را که امروز به آنها می دهیم نسبت به زمان خودشان بی ارزش است اما از آنها عذرخواهی می کنم که قصوری در این پرداختها صورت گرفته است. ما امروز باید از درآمدنمان به جای برنامه ر یزی برای آینده به فکر پرداخت بدهی های گذشته باشیم.

وی در بخش دیگر این نشست خبری در مورد آخرین وضعیت شکایت شرکت آلفا از باشگاه پرسپولیس گفت: اولین بار که قرارداد بین باشگاه پرسپولیس و این شرکت بسته شد قرار شد برای دو بازی در کانادا و یک بازی در آمریکا 40 هزار دلار به پرسپولیس بدهند و تیم سفر تفریحی ورزشی 25 روزه هم داشته باشد. من در سال 86 که آمدم پس از جلسه با مسئولان این شرکت به آنها گفتم بر خلاف اینکه مطرح شده محل رسیدگی و دعوا باید ایالات کالیفرنیا باشد اعتقاد دارم به خاطر اینکه طرفین ایرانی هستند باید تابع قوانین جمهوری اسلامی مشکل حل شود. من حتی زمان قرارداد با افشین قطبی هم که وی اعلام کرده بود در صورت مشکل بر اساس قوانین و دادگاه سوئیس مشکلات برطرف شود آن را قبول نکردم و رسیدگی را به دادگاه جمهوری اسلامی سپردم.



وی افزود: در نشست با مسئولان این شرکت به آنها گفتم ما برای بازی به آنجا می آییم و 500 هزار دلار هم می گیریم زیرا پرسپولیس هواداران زیادی دارد ضمن اینکه باید 50 بلیت بیزنس و هتلی در شان پرسپولیس در اختیار ما قرار گیرد. همچنین بندی را هم اضافه کردیم که این سفر در صورت اینکه وزارت امورخارجه اجازه نداد انجام نشود.



کاشانی اضافه کرد: بعد از رفتن من مدیران وقت پرسپولیس باز هم با مسئولان این باشگاه مذاکراتی داشتند و قرارداد قبلی به هم خورد امروز که مجددا در باشگاه پرسپولیس هستم دو وکیل مجرب ایرانی که در خارج حضور دارند همراه شکری وکیل باشگاه چهارشنبه گذشته در دادگاه لوزان سوئیس حاضر شده و به دفاع از باشگاه پرسپولیس پرداخت.

وی تصریح کرد: در این دادگاه اعلام کردیم شرکت آلفا وجود خارجی ندارد و شرکتی ورشکسته است که رئیس دادگاه هم در وسط جلسه تنفس داد و به طرفین گفت: با یکدیگر مصالحه کنیم. در این جلسه از مسئولان شرکت آلفا خواسته شد ابتدا دادخواست خود را پس بگیرد و ما در شرایطی مساوی و در حالی که دو برنده باشد با همدیگر به توافق برسیم زیرا ما قرارداد ترکمنچای را قبول نمی کنیم طبیعتا دادگاه رسیدگی کننده هم ظرف ماههای آیندای رای نهایی را صادر می کند.

کاشانی تاکید کرد: آنها باید آماده مصالحه شوند زیرا استدلال من این است که این قرارداد به نفع باشگاه پرسپولیس نیست ما در قرارداد جدید ابتدا خواستار بازپس گرفتن داد خواست آنها هستیم و سپس قرارداد به نحوی منعقد خواهد شد که ابتدا قوانین جمهوری اسلامی رعایت شود و سپس درآمد حاصله از این بازی به سود باشگاه باشد.





خبرنگاری پرسید علی سعیدلو اعلام کرده بود به زودی اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی می شود. وی در این خصوص گفت: آقای سعیدلو گفتند معرفی می کند اما ما تقریبا 250 نفر حقوق بگیر داریم از کارمند گرفته تا بازیکنان تیم های پایه ضمن اینکه باید هزینه های تعمیرات در درفشی فر و همچنین هزینه های تیم های فوتسال و تیراندازی را هم پرداخت کنیم. قطعا اداره باشگاه با چند فکر بهتر خواهد بود زیرا شاید اعضای هیئت مدیره بتوانند با توجه به تخصصشان در امور عمرانی ، اقتصادی و غیره بتوانند به پیشرفت باشگاه کمک کنند.





وی افزود: 18 تیم در لیگ برتر حضور دارند و شما در این ماهها یک بازیکن پرسپولیس را نام ببرید که در مورد پرداخت نشدن بدهی اش صحبت کرده است امروز ما وظایفمان را کاملا انجام می دهیم و حتی برای اولین بار که قول داده بودیم یک 206 به بازیکنا ن پاداش می دهیم به آنها پرداخت شد.



کاشانی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که داریم برای حضور در ازبکستان که پرواز مستقیم ندارد باید چارتر بگیریم که در این شرایط کارها سخت تر می شود من در این مدت که بودم وظایفم را انجام دادم گرچه اداره باشگاه به تنهایی کار سختی است ولی من تلاش کردم کارکنان و اعضای کادرهای فنی بازیکنان احساس خلاء نکنند و با قدرت کارشان را انجام دهند.



کاشانی همچنین گفت: حتی ما 400 هزار تومان پاداش تیم پس از پیروزی مقابل تیم نفت محمود آباد را پرداخت کردیم و وقتی یک بار پول دیر به حساب سرپرست ریخته شد من شب در اردو از بازیکنان عذرخواهی کردم. این کار وظیفه من است و من قول و قرارها را به خوبی انجام می دهم.



