به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در همایش "هالیوودیسم و سینما" حضور یافت و درباره چگونگی شکل‌گیری پدیده هالیوود به اظهارنظر پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با خوشامدگویی به حاضران و میهمانان خارجی نشست، گفت: عزیزان در این دور روز راجع به هالیوود صحبت کرده‌اند. پدیده هالیوود و سینما را شما بیشتر از من می‌شناسید و در این دو روز درباره نقش هالیوود در عرصه‌های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اید. من هم ابتدا می‌خواستم راجع به هالیوود و کارکردهایش صحبت کنم اما به این نتیجه رسیدم که از زاویه‌ای دیگر این موضوع را مورد بررسی قرار بدهم. اگر ما بپذیریم هالیوود در مناسبات فرهنگی، سیاسی و نظامی نقشی جدی دارد، باید به این قائل باشیم که این تاثیرگذاری محدود نیست بلکه ناشی از یک سیستم است که باید ریشه‌ها و کارکرد این سیستم را پیدا کرد.

شمقدری ادامه داد: اولین مرحله‌ای که می‌تواند زیربنای هالیوود باشد هنر، ادبیات، حوزه فرهنگ و تمدن است. هالیوود از فرهنگ، تمدن و پیشینه کارهای هنری و ادبیاتی بهره می‌برد. این فرهنگ و تمدن از عقبه، تئوری‌ها، نظریه‌ها و آرمان‌ها برخوردار است و باعث شده ما در غرب از یک تمدن و فرهنگ مختص خودش برخوردار باشیم. تئوری‌ها و نظریه‌ها که در همه بخش‌ها مطرح می‌شود از جمله در غرب، برخاسته از فلسفه، دین یا مذهب است. یا از حوزه دین باید به جهان نگاه کنیم و یا اگر دین را کنار بگذاریم این نگاه فلسفی است که به ما می‌گوید چگونه به زندگی و خلقت باید نگاه کرد و مناسبات زندگی خود را چگونه تبیین کنیم.

وی در ادامه به پدیده هالیوود و تغذیه فکری و فلسفی آن از کشورهای مختلف دنیا اشاره کرد و گفت: هالیوود، پدیده‌ای که مورد بحث ماست، بیش از هر چیز از فلسفه و دین، تغذیه فکری می‌شود. کلید اصلی هالیوود در نگاه فلسفی و دینی است که در غرب قبلاً تعریف شده است. اگر به عقب برگردیم، می‌بینیم پس از جنگ جهانی اول نگاه و نگرش صهیونیستی در حوزه فلسفی و نگاه جهانی جای گرفته و تعریف می‌کند چگونه باید به دنیا نگاه کنیم و مناسبات و کارهای‌مان را چگونه باید ساماندهی کنیم. فیلمی که در هالیوود با نگاه و موضوع آخرالزمانی ساخته می‌شود، در همان نگاه و دیدگاه فلسفی‌ طراحی شده و با نگاه صهیونیستی که عقاید و باورهای خود را نهادینه کرده، شکل گرفته و ساخته می‌شود.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: درست است که ما ممکن است تصور کنیم یک فیلمساز با گرایش‌های صهیونیستی در هالیوود، نقش دارد اما نقش اصلی برمی‌گردد به تفکر و نگرشی که منجر به نظریه‌ها و تئوری‌هایی می‌شود که تبیین می‌کند ما باید چگونه به جهان نگاه کنیم و نسبت به انسان و خلقت چه تعریفی ارایه دهیم و حوزه وحی را چگونه تعریف کنیم، یا شیطان چه جایگاهی دارد و مسایلی از این دست که در این جلسه دوستان راجع به آن بحث کردند. نگاه‌های صهیونیستی چگونه این مسایل را برای ما خلق کرده، دنیایی که خداوند در آن جایی ندارد و اگر هم هست یک نقش تزئینی و یا نقش میراث فرهنگی دارد و مستقیم حضور در مناسبات ندارد.

وی نقد فلسفه صهیونیستی در غرب را حوزه گسترده‌ای دانست و در ادامه گفت: نقد فلسفه صهیونیستی که در غرب وجود دارد، حوزه گسترده‌ای است که مجال پرداختن به آن در این جلسه نیست ولی بسیاری از عقایدی که در سینمای هالیوود می‌بینیم و عملاً در خدمت جریان صهیونیستی و سیطره کاخ سفید است، ناشی از تفکر و سیطره‌ای است که در زیربنای این مثلث قبلاً طراحی و تبیین شده است. همه این تلاش‌ها وقتی در قالب فیلم سینمایی درمی‌آید باید عرضه شود و عرضه آن توسط رسانه‌های جمعی صورت می‌گیرد. ابزار بعدی که بسیار قدرتمند است و در قالب فیلم درآمده می تواند به همه مخاطبان انتقال یابد اعم از قشر کارگر و کشاورز یا نخبگان جامعه و حوزه‌های دانشگاهی منتقل می‌شود. این الگو وجود دارد و توانسته در سینمای هالیوود شرایطی فراهم کند که سیطره یابد و ما جمع شدیم این سیطره را بشناسیم و در مقابل با آن راهکار پیدا کنیم. الگویی که موثر واقع شده با هر تفکر و اندیشه‌ای با ابزار سینما می‌تواند اندیشه‌ها را در اختیار بگیرد. این الگو را همه کشورها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها می‌توانند استفاده کنند و خاص هالیوود نیست. ما جمع شده‌ایم تا تلاش کنیم گام بعدی را برداریم.

معاون امور سینمایی در ادامه سخنان خود در این نشست گفت: اتفاقی که ما با آن روبرو هستیم این است که بسیاری از کشورهای اسلامی و یا کشورهایی که وجهه انقلابی دارند و می‌خواهند مستقل از سیطره آمریکا باشند، گرفتار یک نوع گسست شده‌اند به خصوص در کشورهای اسلامی. از زمانی که ادبیات، رمان و هنرهای مدرن باب می‌شود و سینماگر از آن برخوردار می‌شود با عقبه تاریخی خود گسست خواهد داشت و این گسست را هوشمندانه ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل است که می‌بینیم روشنفکران جامعه - جوامعی مانند کشورهای اطراف ایران و البته ایران هم تاحدودی دچار این مشکل است - هنرمند ما با عقبه فرهنگی خود دچار گسست است و به جای این که از فرهنگ اسلامی خود برخوردار باشد و از تمدن و پیشینه خود استفاده کند، به ناچار مجبور می‌شود که قاعده مثلث را روی عقبه و تفکر و اندیشه و فرهنگ غربی قراردهد چون در اینجا گسست ایجاد شده است.

شمقدری در ادامه گفت: هنرمند ما در این مرحله که وارد حوزه سینما شده از تفکرات و اندیشه‌های هالیوود تقلید می‌کند. بسیاری از هنرمندان و برخی در ایران یا در حوزه خاورمیانه یا حوزه آمریکای لاتین با این که انقلابی هستند اما ناخودآگاه از فرهنگ و اندیشه صهیونیستی در هالیوود تقلید می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از فیلم‌ها تقلیدی از نوع آمریکایی است. حال سینمای ایران سعی کرده از فیلم‌های برتر هالیوود تقلید کند اما سینمای هند از فیلم‌های سطح پایین هالیوود تقلید می‌کند و عامل این تقلید، گسستی است که ایجاد شده است.

وی با طرح سوال سخنان خود را ادامه داد و اظهار داشت: من اینجا طرح سوال می‌کنم، این الگو در اروپا چگونه است؟ بسیاری از عزیزان اروپایی هستند. شما خیلی در این راه موفق نبوده‌اید... فرانسه با یکسری سختگیری با سینمای هالیوود توانسته تا حدودی مبارزه کند اما چرا نمی‌تواند سرپا بایستد و تسلیم سینمای هالیوود می‌شود؟ علتش این است که طراحی و ساختاری که اشاره شد در اروپا هم وجود دارد. اگر فکر کنید به آن خواهید رسید. من معتقدم سینمای اروپا در دو جا دچار گسست شده است. ابتدا در مرحله‌ای که اندیشه و فلسفه‌ای که اندیشمندان و فلاسفه اروپایی در دهه‌های گذشته بنا نهاده بودند و با تئوری و نظریه‌هایی که منجر به تئوری و خلق اثر هنری وسینمایی است، گسست ایجاد شده است. این گسست ناشی از عوامل متعددی است که اصلی‌ترین آن تفکر چپ مارکسیستی است که به ذهن و فکر روشنفکران اروپایی تزریق شده است و این تفکر مارکسیستی و چپ‌گرایانه در بین هنرمندان و نخبگان اروپایی باعث تقویت گسست شده است.

شمقدری ادامه داد: اگر دقت کنیم می‌گویند آمریکایی‌ها مذهبی ترند چرا چون این گسست در آمریکا ایجاد نشده اما در اروپا کمتر به حوزه دین و مباحث آن توجه می‌شود. علت این است که روشنفکران اروپایی تحت تاثیر فلاسفه مادی‌گرا قرار گرفته‌اند و این گسست در فرآیند یک تئوری و اثر سینمایی دیده می‌شود.

وی به عامل گسست دوم در اروپا اشاره کرد و گفت: گسست دوم در راس آن است وقتی جریان یک طرفه و قالب رسانه‌ای آمریکا سیطره پیدا کرد، اروپایی‌ها برای این که بتوانند تفکر و اندیشه و فیلم خود را منتشر کنند، نسبت به جریان قدرتمند رسانه‌ای آمریکا مهجور باقی ماندند. اگر هم خواستند موفق شوند در الگوهای آمریکایی عمل کردند که این دو گسست باعث شد اروپا آن نقشی که می‌تواند در حوزه فرهنگ غرب ایفا کند، نداشته باشد و عرصه را به نفع هالیوود رها کند. یک فیلم اروپایی چقدر در آمریکا مخاطب دارد و یا فیلم‌های آمریکایی در اروپا مورد اقبال قرار می‌گیرد؟ این فرآیند حاصل آن گسست است.

شمقدری گفت: گسست در حوزه فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر هم وجود دارد و الگوی نامناسب آن در کشورهای روسیه و چین دیده می‌شود. این گسست در بین همه بخش‌ها ایجاد شده است. بهترین دلیل این است که دو کشور روسیه و چین علیرغم ظرفیت‌های بسیار زیادی که در زمینه تمدن، فرهنگ دارند اما در مناسبات جهانی و عرصه بین‌المللی هیچ نقش فعالی ندارند. اوج هنرشان نقشی بازدارنده است که مانع حرکت حریف می‌شوند و ابتدا به ساکن نمی‌توانند دست به اقدام بزنند. سینمای چین ، روسیه، تا حدی ژاپن و کره جنوبی هیچ کارکردی در راستای حفظ منافع فرهنگی و تمدن کشورشان ایفا نمی‌کند و تقریباً مغلوب سیطره هالیوود است. این الگوی از همه پاشیده باعث می‌شود فرهنگ، اندیشه و یک اثر سینمایی که همه عناصر را داراست به نتیجه نرسد.

معاون سینمایی در ادامه به مقاومت ایران در برابر هالیوود اشاره کرد و گفت: کاری که هالیوود و جریان صهیونیستی انجام می‌دهد این است که بین تمدن و فرهنگ کشورها، یک گسست جدی ایجاد می‌کند اما برخی از کشورها و فرهنگ‌ها مقاومت می‌کنند و نمونه بارز آن انقلاب اسلامی است. ما براساس این الگو یک وظیفه بزرگ داریم اگر قبول کردیم آنچه در هالیوود حاکم است، برخلاف فطرت انسانی و برخلاف رشد انسان است، وظیفه تک تک ما این است که بین اجزاء هالیوود و صهیونیست‌ها گسست ایجاد کنیم. هرکدام از این بخش ها راهکار خود را دارد در بخش مباحث فلسفی و دینی باید فلاسفه و نخبگان دینی که دغدغه دین دارند وخداوند را قبول دارند به میدان بیایند و مباحث را به چالش بکشند. در حوزه زیربنای سینما که رمان، فرهنگ‌سازی و فیلمنامه‌نویسی است هرکسی که می‌تواند باید خود را از جریان حاکم جدا کند و مستقل عمل کند. سینماگران باید مناسبات درست را بیابند و با خلق آثار ارزشمند و هدفمند این گسست را در هالیوود ایجاد کنند. درحوزه سینما همینطور هر فیلمساز راسا می‌تواند در گسست جدی عمل کند. اگر گرفتار چتر غفلت نشویم این گسست ایجاد خواهد شد. ما می‌توانیم مستقل عمل کنیم اما بسیار سخت است. جریان انقلاب اسلامی و ایران می‌توانند این گسست را در ساختار سیستم هالیوود و کارهای فرهنگی صهیونیست ایجاد کند.

معاون امور سینمایی و سمعی بصری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) به سخنان خود پایان داد: وی گفت: حضرت علی (ع) می‌فرماید: هدایت و راه رستگاری طی نمی‌شود مگر از راهی که گمراهی و ضلالت منتشر شده است. اگر جریان صهیونیستی با همه گرفتاری‌های بشری که دارد از این طریق توانسته موفق شود، رسیدن به رستگاری الگوی غایی ما خواهد بود و باید این مناسبات را شکل دهیم و با تکیه بر فرهنگ دینی و مذهبی عظیمی که ریشه در ادیان الهی دارد و با بازگشت به اصول انقلاب که ریشه در اسلام دارد، به نتیجه برسیم. وظیفه تک تک دوستان که اینجا حضور دارند این است که یاد بگیریم و به هم کمک کنیم و در این چارچوب یکدیگر را تقویت کنیم. ما باید در مسیری که سعادت بشری را تامین می کند حرکت کنیم. باید با کسانی که اندیشه‌های صهیونیستی دارند، هر جنایتی را مرتکب می‌شوند و با فیلم‌هاشان این جنایات را توجیه می‌کنند و مهر تایید می‌زنند، مقابله کنیم. انشاءالله جریان پاک، سالم و عدالت‌جویانه را که به دنبال ارتباط بهتر با خداوند و ایمان است، برقرار کنیم.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.