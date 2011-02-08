انقلاب اسلامی روند توسعه نفوذ غرب در جهان را تحت تاثیر قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر سرتیپ علی موسویان صبح سه شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی استان زنجان با بیان اینکه پیروی و تبعیت از فرامین رهبری و امام راحل(ره) از عوامل بقا و تداوم نظام اسلامی است، افزود: در حال حاضر انقلاب اسلامی به یک الگوی وصف ناشدنی در جهان تبدیل شده است و این موجب وحشت دنیای استکبار شده است.

وی ادامه داد: امروز کشورهای مسلمان به تاسی از انقلاب اسلامی ایران به فرمان امام راحل لبیک گفتند و در برابر ظلم و فساد خیزش کردند.

امیر موسویان دهه فجر را نماد وحدت و یکپارچگی ملت ایران دانست و گفت: این دهه یادآور و تداعی روزهای سراسر افتخار و دلاور مردی های مردم ایران است.

فرمانده تیپ دو زرهی استان زنجان افزود: ملت ایران در سال 57 با اعتقاد به ارزشها و مبانی دینی نقش اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

امیر موسویان با بیان اینکه با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در عرصه های مختلف روند رو به رشد و توسعه را طی می کند افزود: امروز نظام اسلامی دستاوردهای متعددی و مهمی را در عرصه های مختلف کسب کرده است.



