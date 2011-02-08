3 مرکز معاینه فنی خودرو در لرستان در دست احداث است

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به تعداد وسایل نقلیه ای که به مراکز معاینه فنی خرم آباد مراجعه کرده اند، اظهار داشت: در 10 ماه نخست سالجاری بیش از شش هزار و 927 دستگاه وسیله نقلیه به مرکز معاینه فنی خرم آباد مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد خودرو که به مرکز معاینه فنی خرم آباد مراجعه کرده اند تعداد یک هزار و 158 خودرو دارای مشکل فنی بوده اند، خاطر نشان کرد: از تعداد خودروهای یاد شده تعداد پنج هزار و 769 خودرو مشکل فنی خاصی نداشتند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به تعداد خودرو های مراجعه کننده به مرکز معاینه فنی شهرستان بروجرد، عنوان کرد: همچنین در 10 ماه نخست سال جاری تعداد هفت هزار و 15 خودرو به مرکز معاینه فنی شهرستان بروجرد مراجعه کرده است.

حیدری بیان داشت: از این تعداد خودرو مراجعه کننده به مرکز معاینه فنی شهرستان بروجرد تعداد دو هزار و 705 خودرو دارای مشکل فنی بوده اند.

وی یادآور شد: تعداد چهار هزار و 310 خودور مراجعه کننده به مرکز معاینه فنی شهرستان بروجرد هیچ گونه مشکل فنی نداشته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به تعداد مراکز معاینه فنی درحال ساخت خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک مرکز معاینه فنی در شهرستان بروجرد در حال ساخت وجود دارد که این مرکز دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است.

حیدری عنوان کرد: همچنین در حال حاضر یک مرکز معاینه فنی در شهرستان ازنا در حال ساخت است که این مرکز نیز دارای پیشرفت فیزیکی 50 درصد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک مرکز معاینه فنی در شهرستان پلدختر با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال ساخت است، بیان داشت: همچنین موافقت اصولی ساخت مرکز معاینه فنی در شهرستانهای الیگودرز و کوهدشت نیز صادر شده است.