نگاه متناقض وزارتخانه های بهداشت و رفاه در اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی با اشاره به برخی چالشها و مسایل پس از اجرای فاز اول عملیاتی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سه استان کشور، اظهار کرد: با پایان یافتن فاز اول عملیات آزمایشی اجرای این طرح در سه استان کشور و نیز با توجه به آغاز قریب ‌الوقوع اجرای آن در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر، گزارشهایی از این استانها درباره چالشها و نکات مهم و حائز اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بدست رسیده که از جمله مهمترین آنها حجم اعتبارات طرح، طراحی مناسب الگوهای نظام ارجاع، مشارکت بخش خصوصی در تمامی سطوح سیاستگذاری و اجرای طرح، توجه بیشتر به سلامت محوری بسته‌های ارایه شده در طرح، ایجاد انگیزه و مزایا در شاغلان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بوده است.

وی افزود: در خصوص حجم اعتبارات طرح، به نظر می‌رسد که استراتژی عملیاتی و پوشش اعتباری لازم به صورت عمیق و همه جانبه برای مسؤولان تفهیم نشده و استراتژیهای پیش‌بینی شده گاهی سطحی و به دور از واقعیتهای نظام سلامت بوده است.

عضو شورای‌‌عالی سازمان نظام پزشکی ایران عنوان کرد: در اجرای طرح پزشک خانوده و به ویژه در بحث اعتبارات این طرح نگاه وزارت بهداشت با وزارت رفاه متفاوت است و در برخی حوزه‌های اجرایی این تفاوت و تناقض کاملا بصورت آشکار بروز و ظهور داشته است.

وی با بیان اینکه الگوی نظام ارجاع در کشور نیازمند تطابق و همخوانی با مبانی نوین حوزه سلامت است، گفت: کلیات طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بطور جدی با بحث بازمهندسی شبکه بهداشتی و درمانی کشور در سطوح اولیه، همپوشانی دارد واین موضوع باعث ایجاد نگرانی در خصوص وضعیت شاخص‌های بهداشتی کشور به ویژه در روستاها شده است بطوری که برخی کارشناسان حوزه سلامت نگران هستند که اجرای این طرح نه تنها موجب بهبود شاخص‌های بهداشتی نشود بلکه دستاوردهای مفید حاصل از ارایه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه (PHC) را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد.

معان نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه اظهار کرد: با توجه به این که در شهرهای بزرگ بستر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به کفایت و بضاعت بخش روستایی کشور نیست ضمن لزوم بازمهندسی سیستم ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در کلان شهرها باید از ظرفیت‌های مورد بخش غیردولتی که در این خصوص برخلاف روستاها از توان و پتانسیل بالایی برخوردار است ، بهتر از قبل استفاده شود.

زالی ادامه داد: اما با وجود اینکه نزدیک به 85 درصد خدمات بخش سرپایی و 82 درصد از خدمات دارویی در شهرهای بزرگ توسط بخش غیردولتی ارایه می‌شود، متأسفانه گزارشهای اولیه از 3 استان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع حاکی از این است که بخش غیردولتی در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا به اندازه کافی مورد توجه و مشارکت قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: ایجاد انگیزه‌های لازم برای اعضای گروه سلامت و شاغلان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از طریق در نظر گرفتن حقوق و مزایای کافی، تسهیلات لازم جهت ارتقای عمودی و افقی و افزایش امنیت شغلی می‌تواند در کنار فرهنگ سازی مناسب در بین مردم برای تطابق با این طرح، می‌تواند در افزایش بازدهی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع مؤثر باشد.

زالی با تاکید براینکه بسته‌ های سلامت ارایه شده توسط طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید به جای درمان محور بودن سلامت محور باشد، گفت: هر چه این بسته‌ها سلامت محور باشند می‌توانند با توجه به تغییرات الگوی بیماریها در کشور در حوزه سلامت موثرتر باشند. اما از سویی با در نظر گرفتن تیم پزشکی 4 نفره برای 10 هزار نفر، ارایه خدمات سلامت محور و پیشگیرانه و اموری‌ مانند بازتوانی و اصلاح رفتارهای بهداشتی و درمانی عملی و امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود با پیروی از الگوهای موفق کشورهای توسعه یافته برای هر 400 تا 600 نفر یک پزشک خانواده یا بیشتر در نظر گرفته شود تا ضمن ارتقای سطح سلامت افراد جامعه، این طرح در اشتغالزایی نیز مفید و مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور کارشناسی روانشناسی بالینی و کاشناسی تغذیه در تیم سلامت پزشک خانواده و نظام ارجاع ابراز امیدواری کرد که با اضافه شدن برخی تخصصهای پیشگیرانه با محوریت غربالگری نظیر بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، ضمن بهبود شاخص سلامت از هزینه شدن مبالغ هنگفت در درمان بیماریهای قابل پیشگیری، جلوگیری شود.

معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: مجموعه مباحث گفته شده و بررسی نتایج برخی پژوهشها و گزارشها در کنار آسیب ناشی منطقی و علمی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که با اجرایی شدن فاز دوم آن در نقطه عطف تاریخی خود قرار دارد، از جمله اهداف همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ چالشها و چشم‌انداز‌ها" است که روز شنبه 23 بهمن ماه توسط سازمان نظام پزشکی برگزار خواهد شد.