اولین شهر مذهبی شمال محروم از امکانات گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شهرآستانه اشرفیه هر ساله در ایام سوگواری و غیر سوگواری زائران زیادی را به خود جلب می کند که باید ضریب ماندگاری مسافران و گردشگران به خوبی فراهم شود.

توسعه حرم "سید جلال الدین اشرف" اقتصاد آستانه را متحول می کند

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه دراین زمینه گفت: طرح توسعه حرم سید جلال الدین اشرف اقتصاد آستانه اشرفیه را متحول می کند.

علی بابا خانی وسعت طرح توسعه حرم را هزار و 200 متر اعلام کرد و افزود: تنها 900 متر یک خیابان 35 متری است که بیش از 300 متر تاکنون آزاد سازی شده است.

وی با اعلام اینکه این طرح بیش از 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد، بر لزوم مشارکت مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید کرد.

فرماندارآستانه اشرفیه ادامه داد: این طرح ضمن پویایی اقتصادی منطقه در دوره سوم سفرهیئت دولت به گیلان نیز به عنوان یک پروژه فرهنگی لحاظ خواهد شد.

بارگاه ملکوتی حضرت سید جلال الدین اشرف (ع) همانند خورشید فروزان برتارک سرزمین همیشه سبز استان گیلان می‌ درخشد و هر ساله هزاران نفر از دوستداران خاندان پیامبر(ص) از اقصی نقاط کشور برای زیارت این سید جلیل القدر که مرقد منورش در شهرستان آستانه اشرفیه از شهرهای شرقی استان گیلان واقع شده است، سفر می کنند.

در عظمت این امامزاده عظیم الشأن همین بس که بزرگان و مراجع عالیقدر تقلید به ویژه فقیه اهل بیت(ع) آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی نشان خدمتگزاری و خادمی آن حضرت را با کمال افتخار به سینه دارند.

سید جلال الدین اشرف در سال 180 ه.ق در مدینه منوره چشم به جهان گشود، پدر بزرگوارش حضرت موسی الکاظم (ع) و مادر پاکدامن و والامقامش " نجمه " است و کوچکترین فرزند از میان فرزندان امام هفتم به شمار می‌ روند.

سید جلال الدین اشرف دومین چهره علوی مشهور است که بعد از یحیی بن عبدالله وارد سرزمین گیلان شد، سال ورود سید اشرف به گیلان را 206 و یا 210 ه.ق دانسته‌ اند.وی در حدود 20 سال در این سامان حکومت داشته است.

وی در حقیقت نخستین حکومت شیعی در سال 211 ه.ق در گیلان تشکیل شد و تا سال 223 و یا به قول دیگر 230 ه.ق تداوم یافت. هرچند حضرت جنگ ‌های در این مناطق با برخی از مخالفان محلی داشته است تا این که حضرت توسط سرداران خود با خبر شد که مخالفان و دشمنان وی به سرکردگی مردی به نام چهل گوش عموی نعمان بن نوفل در مرزهای بین دیلمیان و اعراب در حوالی قزوین دست به شورش بر علیه او زده ‌و قصد نفوذ به قلمرو حکومت سید را دارند.

وقتی نامه به حضرت رسید با لشکری انبوه به آن مناطق رهسپارشد و در حوالی رودبار به نام " دارستان " طی نبردی خونین و جنگی سهمگین، متاسفانه لشکر حضرت شکست خورد و حضرت بدنش نیز مجروح شد، وی در منزل شیخ مفید الدین که پیرمردی نود و چند ساله بود فرود آمد.

بنا به نقل مشهور حضرت سید جلال الدین اشرف در 14 رمضان سال 223 یا 230 ه.ق به شهادت رسید، شیخ مفیدالدین که مردی پارسا بود طبق وصیت پیکر مبارک حضرت را غسل و در تابوت گذارده و به کمک اهالی تا کنار رودخانه خروشان سفید رود تشیع و آنگاه تابوت را در آب سفید رود رها کرد.

پیکر پاک آن رهبر مجاهد بعد از گذشت حدود 100 کیلومتر در حوالی لاهیجان و در قریه " اکیم " به ساحل رسید و توسط عده ‌ای از مردم از آب گرفته و در همان کنار ساحل بدون هیچ گونه تشریفاتی به خاک سپرده شد، بعدها رودخانه تغییر مسیرداده و هم اکنون فاصله حرم آن حضرت تا رودخانه سفید رود حدود چهار کیلومتر است.

در سال 311 ه.ق گنبدی ازسوی گوهرشاد خانم بنت کیا رستم از خاندان شیعی آل بویه بر روی قبر آن حضرت بنا نهاده شد، محل دفن آن حضرت در آبادی بی ‌نام و نشان بعدها به نام های کوچان، جلالیه، اشرفیه و هم اکنون آستانه اشرفیه معروف است.

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متاسفانه این شهر مذهبی زیر ساخت های لازم برای جذب و اسکان زائران را ندارد علی رغم اینکه سالیان سال این موضوع مورد توجه مسئولان بوده و از سوی در ارتباط با اصلاح بافت فرسوده اطراف و توسعه خود حرم رایزنی های مختلفی با مسئولان کشوری، استانی و سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شده است.

یک شهروند آستانه اشرفیه به مهر گفت: این بارگاه ملکوتی که یکی از مناطق زیارتی مهم جذب زائر و گردشگر است، متأسفانه مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است.

محمد اسدی از کمبودهای زیادی که در این شهر مذهبی به چشم می خورد، گلایه کرد و افزود: برای اسکان و جذب زائر مراکز اقامتی از قبیل هتل، متل، مهمانپذیر و زائرسرا بی بهره است.

وی ادامه داد: بافت اطراف حرم فرسوده و نیازمند بازسازی جدی است و همینطور خود حرم نیاز به توسعه دارد.

یک شهروند کیاشهری که خود را دانشجو معرفی کرد، گفت: توسعه امکانات رفاهی در جوار آستان مقدس سید جلال الدین اشرف (ع ) در آستانه اشرفیه به عنوان یکی از فضاهای سیاحتی وزیاتی منطقه نیارمند حمایت جدی است.

علی محمدی افزود: حرم مطهر این امامزاده همواره بویژه ایام تعطیل پذیرای شمار زیادی از زائران است که خدمات دهی به گردشگران این مکان مقدس به تامین مکانات رفاهی و حمایت مالی بیشتری نیاز دارد.

وی همچنین با بیان اینکه سالانه هزاران زائر وگردشگر ازاین کانون زیارتی و سیاحتی بازید می کنند، یادآورشد: اگر چه خدمات وامکانات مناسبی دراین مکان فراهم شده است، اما جوابگوی نیاز مردم نیست.

نماینده مردم آستانه اشرفیه نیز در این خصوص گفت: با تلاش های انجام گرفته امسال یک قرارداد و پیمان سه جانبه فی مابین وزارت مسکن و شهرسازی، استانداری و شهرداری آستانه اشرفیه منعقد و بودجه قابل توجهی برای اصلاح بافت فرسوده اطراف حرم و توسعه ساختارحرم مطهر مورد نظر قرار گرفته است تا بافت فرسوده تقویت و ایجاد یک فضای کاملا مناسب برای اسکان مسافران و توسعه شهر آستانه اشرفیه فراهم شود.

سید مهدی صادق با اشاره به اینکه طرح توسعه آستانه اشرفیه نیازمند سرمایه گذاری کلان برای آزادسازی مغازه های ومنازل مسکونی اطراف حرم مطهر است، افزود: این طرح که در توسعه و شکوفایی شهرستان آستانه اشرفیه بسیار موثر است مستلزم حمایت خیرین، افراد متمکن و دستگاههای دولتی برای توسعه خدمات و جلب رضایت مردم است.

وی همچنین به لزوم توسعه و بهسازی محدوده اطراف حرم اشاره کرد و اظهارداشت: بارگاه امامزاده از دیرباز قداست معنوی خاصی نزد مردم منطقه داشته است و این امرباعث شده که دوستداران اهل بیت (ع) همواره از گوشه وکنار شهرهای مختلف کشور به زیارت این حرم مقدس بشتابند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر با اشاره به اینکه روزهای جمعه وایام محرم، حرم مطهر امامزاده سید جلال الدین اشرف پذیرای شمار زیادی از عاشقان خاندان امامت و ولایت است، گفت: آستان مقدس این امامزاده یکی از کانون های مهم زیارتی، فرهنگی و گردشگری استان وکشوراست.

اطراف حرم " سید جلال الدین اشرف " آستانه اشرفیه بافت فرسوده شناخته شد

وی خاطر نشان کرد: اطراف حرم مطهر آقا سید جلال الدین اشرف از سوی وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان بافت فرسوده شناخته شده است.

صادق بر لزوم توسعه و بازسازی بافت قدیمی و فرسوده اطراف حرم مطهر " سید جلال الدین اشرف " این شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: آستانه اشرفیه اولین شهر مذهبی استانهای شمالی و همجوار و همچنین چهارمین شهر مذهبی گردشگری کل کشور شناخته شده است.

وی با اعلام اینکه بافت شهری اطراف حرم مطهر سید جلال الدین اشرف همزمان با رشد شهری توسعه نیافته است، افزود: در سفر دور دوم رئیس جمهوری به گیلان، آستانه اشرفیه بعنوان پایلوت و پایگاه مذهبی استان گیلان تعریف شده است از این رو باید بافت قدیمی و فرسوده اطراف حرم هرچه سریعترساماندهی شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر با اشاره به اینکه برای توسعه و ساماندهی بافت قدیمی و فرسوده اطراف حرم مطهر 150 واحد مسکونی باید خریداری شود، بر لزوم حمایت ویژه مسئولان از سرمایه گذاران این طرح تاکید و یادآورشد: هم اکنون یک قرارداد سه جانبه بین مسکن و شهرسازی استان، استانداری گیلان و شهرداری آستانه اشرفیه منعقد و مقرر شده هریک برای شروع اجرای طرح 10 میلیارد ریال اعتبار اختصاص دهند و به تناسب پیشرفت پروژه اعتبارات بعدی تخصیص تا این طرح به اتمام برسد.

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به هر حال گردشگری مذهبی یکی از رایج ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سابقه آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می شود و بطور کلی شامل سفرها و بازدیدهای می شود که اصلی ترین هدف از آنها تجربه ای مذهبی است.

جاذبه های مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کنند، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگی های خاص خود بوده که در هر استانی از تنوع بسیار بالایی برخوردار است که باید تقویت شود تا ضریب ماندگاری گردشگران مذهبی و زائران بیشتر فراهم شود.