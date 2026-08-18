کشاورزی فراسرزمینی از محورهای مهم دیپلماسی کشاورزی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مومنی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه‌شنبه در نشست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با رایزنان اقتصادی ایران خارج از کشور در محل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک در کشور، استفاده از ظرفیت کشورهای دارای منابع و فناوری‌های مناسب از جمله توسعه کشاورزی فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری مشترک، باید به یکی از محورهای مهم دیپلماسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

وی اظهار کرد: رایزنان اقتصادی کشور در ماموریت‌های خارجی می‌توانند نقش موثری در شناسایی ظرفیت‌های کشورهای مختلف برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی، انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد همکاری‌های مشترک ایفا کنند.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشور ما با محدودیت‌هایی در زمینه منابع آب و خاک مواجه است و به همین دلیل یکی از موضوعات مهمی که باید در مذاکرات اقتصادی با کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت تولیدی و منابع کشورهای دیگر است.

وی ادامه داد: برخی کشورها از منابع مناسب، فناوری‌های پیشرفته و دانش فنی ارزشمندی در حوزه کشاورزی برخوردارند و علاقه‌مند هستند در زمینه‌هایی که در ایران کمتر توسعه یافته است، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های علمی و فناورانه فعالیت کنند.

مومنی گفت: این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران با کشورهای مختلف باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بازار داخلی ایران اذعان داشت: کشورمان با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر، بازار جذابی برای همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی محسوب می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، جذب فناوری و سرمایه‌گذاری و ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید استفاده کرد.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت آشنایی رایزنان اقتصادی با ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور افزود: افرادی که به عنوان نمایندگان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند، باید با توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی آشنا باشند تا بتوانند با شناخت دقیق و اطلاعات کافی وارد مذاکرات شوند و ظرفیت‌های ایران را به‌درستی معرفی کنند.

به گفته وی، برگزاری نشست‌های تخصصی و آشنایی رایزنان اقتصادی با دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فرصت مناسبی برای شناخت ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اجرایی بخش کشاورزی و استفاده از آنها در تعاملات بین‌المللی است.

مومنی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دو تا سه دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در بخش کشاورزی داشته و امروز با عبور از کشاورزی نهادمحور، به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، فناوری‌محور و مبتنی بر دستاوردهای علمی حرکت کرده است.