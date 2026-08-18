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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

کشاورزی فراسرزمینی از محورهای مهم دیپلماسی کشاورزی ایران است

کشاورزی فراسرزمینی از محورهای مهم دیپلماسی کشاورزی ایران است

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور خواست کشاورزی فراسرزمینی را در فهرست مذاکرات خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مومنی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه‌شنبه در نشست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با رایزنان اقتصادی ایران خارج از کشور در محل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک در کشور، استفاده از ظرفیت کشورهای دارای منابع و فناوری‌های مناسب از جمله توسعه کشاورزی فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری مشترک، باید به یکی از محورهای مهم دیپلماسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

وی اظهار کرد: رایزنان اقتصادی کشور در ماموریت‌های خارجی می‌توانند نقش موثری در شناسایی ظرفیت‌های کشورهای مختلف برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی، انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد همکاری‌های مشترک ایفا کنند.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشور ما با محدودیت‌هایی در زمینه منابع آب و خاک مواجه است و به همین دلیل یکی از موضوعات مهمی که باید در مذاکرات اقتصادی با کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت تولیدی و منابع کشورهای دیگر است.

وی ادامه داد: برخی کشورها از منابع مناسب، فناوری‌های پیشرفته و دانش فنی ارزشمندی در حوزه کشاورزی برخوردارند و علاقه‌مند هستند در زمینه‌هایی که در ایران کمتر توسعه یافته است، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های علمی و فناورانه فعالیت کنند.

مومنی گفت: این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران با کشورهای مختلف باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بازار داخلی ایران اذعان داشت: کشورمان با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر، بازار جذابی برای همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی محسوب می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، جذب فناوری و سرمایه‌گذاری و ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید استفاده کرد.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت آشنایی رایزنان اقتصادی با ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور افزود: افرادی که به عنوان نمایندگان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند، باید با توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی آشنا باشند تا بتوانند با شناخت دقیق و اطلاعات کافی وارد مذاکرات شوند و ظرفیت‌های ایران را به‌درستی معرفی کنند.

به گفته وی، برگزاری نشست‌های تخصصی و آشنایی رایزنان اقتصادی با دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فرصت مناسبی برای شناخت ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اجرایی بخش کشاورزی و استفاده از آنها در تعاملات بین‌المللی است.

مومنی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دو تا سه دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در بخش کشاورزی داشته و امروز با عبور از کشاورزی نهادمحور، به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، فناوری‌محور و مبتنی بر دستاوردهای علمی حرکت کرده است.

کد مطلب 6920333

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