یک انتصاب جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی مجید صرفی را به عنوان معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

در حکم انتصاب مجید صرفی آمده است: مبتنی بر اصول دولت چهاردهم در انتصاب بر اساس شایسته‌گزینی و عدالت و با نظر به صلاحیت‌ها، تخصص و تعهد کاری، جنابعالی را به‌عنوان معاون امور تعاون منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به خداوند متعال، آموزه‌های راه‌گشای اسلام و احساس مسئولیت نسبت به میهن و مردم عزیز ایران، تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق وظایف و اهداف مرتبط با مسئولیت انتصابی به کار بگیرید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در بخش دیگری از این حکم نوشته است: تعهد مستمر به مفاد «سوگندنامه کارگزاران دولت وفاق ملی» و «میثاق‌نامه رفع تعارض منافع کارگزاران دولت چهاردهم» از شما انتظار می‌رود. توفیق شما را در انجام وظایف محوله در راستای جهت‌گیری راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع، با تعهد به اهداف قانون اساسی، سیاست‌های کلی مصوب رهبر شهید انقلاب(ره)، رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت از خداوند متعال خواستارم.