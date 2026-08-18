اطلاعیه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد در خصوص واردات کالاهای مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای به بازرگانان اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره ۱۷۵۸۲/ م مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۷ تسهیل و شفافسازی فرایند ثبت سفارش تمام کالاهای زیربخش کشاورزی، امکان ثبت سفارش سالانه برای تمامی کالاهای مجاز در سامانه متمرکز تجارت خارجی به صورت مستمر و بدون لحاظ سقف و سابقه مهیا و به تواتر در سامانه مذکور جهت انجام ثبت سفارش تمام متقاضیان بارگذاری میشود.
متقاضیان میتوانند برنامهریزی واردات را انجام و نسبت به درخواست ثبت سفارش در سامانه در طول سال اقدام کنند.
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