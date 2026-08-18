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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

اطلاعیه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد در خصوص واردات کالاهای مجاز

اطلاعیه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد در خصوص واردات کالاهای مجاز

ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی از امکان ثبت سفارش سالانه برای کالاهای مجاز در سامانه متمرکز تجارت خارجی به صورت مستمر و بدون لحاظ سقف و سابقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای به بازرگانان اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره ۱۷۵۸۲/ م مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۷ تسهیل و شفاف‌سازی فرایند ثبت سفارش تمام کالاهای زیربخش کشاورزی، امکان ثبت سفارش سالانه برای تمامی کالاهای مجاز در سامانه متمرکز تجارت خارجی به صورت مستمر و بدون لحاظ سقف و سابقه مهیا و به تواتر در سامانه مذکور جهت انجام ثبت سفارش تمام متقاضیان بارگذاری می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برنامه‌ریزی واردات را انجام و نسبت به درخواست ثبت سفارش در سامانه در طول سال اقدام کنند.

کد مطلب 6920317

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