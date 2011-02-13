فیلم سینمایی "ندارها" آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تازگی آماده نمایش شده است و امروز یکشنبه 24 بهمن ساعت 15:30 در سینمای رسانه‌ها در برج میلاد به نمایش در می‌آید.

برنامه دیگر نمایش‌های این فیلم سینمایی عبارت است از یکشنبه 24 بهمن سینما آفریقا ساعت 22:30، دوشنبه 25 بهمن سینما ملت 3 ساعت 21 ، دوشنبه 25 بهمن سینما ملت 4 ساعت 23 ، دوشنبه 25 بهمن سینما سپیده 1 ساعت 20 ، دوشنبه 25 بهمن سینما ماندانا ساعت 15، دوشنبه 25 بهمن سینما شکوفه ساعت 18، دوشنبه 25 بهمن سینما پردیس ملت ساعت 18:30، دوشنبه 25 بهمن سینما بهمن ساعت 18، سه‌شنبه 26 بهمن سینما ایوان شمس ساعت 18:15، سه‌شنبه 26 بهمن سینما راگا 19:30

هانیه توسلی و پژمان بازغی در نمایی از فیلم "ندارها"

پژمان بازغی، هانیه توسلی و محسن تنابنده بازیگران این فیلم سینمایی هستند. دیگر عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه:علیرضا طالب‌زاده، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مجتبی خادم‌زاده، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک‌ذات، تدوین: واروژ کریم مسیحی، صداگذاری و میکس: رضا نریمی‌زاده، موسیقی: ستار اورکی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، صدابردار: طاهر پیشوایی، طراح چهره‌پردازی: راحله نعمت‌زاده، مجری طرح و مدیر تولید: علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد، مدیر اداری و مالی: حسین نقیان، عکاس: سحاب زریباف، مدیر روابط عمومی: حامد سیروس کبیری.

محمدرضا عرب فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" را در کارنامه دارد.