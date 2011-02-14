خسروابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: شهر تهران ابتدای خردادماه سال آینده میزبان چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی کانوپولو آسیاست. این دوره از مسابقات نسبت به دورههای قبل متفاوت است زیرا شاهد برگزاری دیدارها در چهار بخش خواهیم بود.
وی افزود: کنفدراسیون قایقرانی آسیا برای اولین بار تصمیم به برگزاری مسابقات قهرمانی کانوپولو آسیا در بخش بانوان و در رده سنی جوانان گرفته است. با این حساب برخی از تیمهای آسیایی هم برای شرکت در این رقابتها اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس کمیته کانوپولو فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: ما قبلا هم میزبان مسابقات آسیایی بوده ایم و خوشبختانه سایت دریاچه آزادی در سطح بینالمللی بوده و مورد تائید کنفدراسیون قایقرانی آسیا قرار گرفته است. این مسئله وظیفه ما را سنگینتر میکند تا این بار مسابقاتی متفاوتتر و با سطحی بالاتر نسبت به قبل برگزار کنیم.
وی ادامه داد: تجهیزات ما از استانداردهای آسیایی بالاتر است و برای اینکه از نظر داوری هم مشکلی نداشته باشیم از بهترین داوران بینالمللی ایرانی و آسیایی برای قضاوت این رقابتها دعوت به همکاری کردهایم. مسابقات آسیایی کانوپولو در تهران را در سطح جهانی برگزار خواهیم کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه تمهیداتی برای بهتر برگزار شدن این رقابتها در نظر گرفته ایم تاکید کرد: مسابقات آسیایی کانوپولو در تهران را در سطح جهانی برگزار خواهیم کرد.
چهاردهمین دوره مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا اول خردادماه سال آینده در تهران برگزار میشود. سه تیم اول این مسابقات جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در کشور اسپانیا(مهر ماه سال آینده) را بدست میآورند.
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