انقلاب اسلامی نظام دو قطبی جهان را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر افزود: دشمنان انقلاب درک صحیحی از مبانی انقلاب ندارند به همین جهت از سرنگونی آن عاجز بودهاند و اکنون به هر راهی متوسل میشوند تا عداوت خود را با این انقلاب نشان دهند.
وی خاطرنشان کرد: تشدید مسائل نژادی و قومی و تلاش برای خدشهدار کردن وحدت مردم از حربههای نظام سلطه برای مقابله با انقلاب بود غافل از این که ملت ایران به چیزی فراتر از قومیت فکر میکنند و آن باورها و ارزشهای اسلام ناب محمدی است که با هیچ چیز قابل معامله نیست.
آژیده اظهار داشت: ترور نخبگان انقلاب و تحمیل جنگ هشت ساله، قدم دیگر استکبار برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بود لکن مردم ایران با یادآوری آرمانهای خود از این میدان هم سربلند بیرون آمدند.
وی اضافه کرد: امروز هم دشمن با حربه جنگ نرم به مقابله با نظام اسلامی برخاسته و با شبههافکنی و تبلیغات منفی درصدد دور کردن جوانان از تفکر امام و انقلاب است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود: انقلاب مردم مصر برای استقلالخواهی و مخالفت با اسکتبار و صهیونیسم شکل گرفته است اما برخی از عوامل فتنه با کج فهمی و عناد اصرار دارند که این قیام را در راستای اعتراضهای خود به نظام اسلامی تفسیر کنند.
آژیده با بیان این که رمز پیروزی ملت ما در طول تاریخ، وحدت کلمه بوده، تصریح کرد: سیاست مسئولان نظام جذب حداکثری است و در این زمینه باید به نقاط قوت یکدیگر توجه بیشتری داشته باشیم.
در این مراسم همچنین از برگزیدگان مسابقه فرهنگی پایگاه مقاومت شهدای دولت با اهدای جوایزی قدردانی شد.
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