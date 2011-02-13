انقلاب اسلامی نظام دو قطبی جهان را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر افزود : دشمنان انقلاب درک صحیحی از مبانی انقلاب ندارند به همین جهت از سرنگونی آن عاجز بوده‌اند و اکنون به هر راهی متوسل می‌شوند تا عداوت خود را با این انقلاب نشان دهند .

وی خاطرنشان کرد : تشدید مسائل نژادی و قومی و تلاش برای خدشه‌دار کردن وحدت مردم از حربه‌های نظام سلطه برای مقابله با انقلاب بود غافل از این که ملت ایران به چیزی فراتر از قومیت فکر می‌کنند و آن باورها و ارزش‌های اسلام ناب محمدی است که با هیچ چیز قابل معامله نیست .

آژیده اظهار داشت : ترور نخبگان انقلاب و تحمیل جنگ هشت ساله، قدم دیگر استکبار برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بود لکن مردم ایران با یادآوری آرمان‌های خود از این میدان هم سربلند بیرون آمدند .

وی اضافه کرد : امروز هم دشمن با حربه جنگ نرم به مقابله با نظام اسلامی برخاسته و با شبهه‌افکنی و تبلیغات منفی درصدد دور کردن جوانان از تفکر امام و انقلاب است .

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود : انقلاب مردم مصر برای استقلال‌خواهی و مخالفت با اسکتبار و صهیونیسم شکل گرفته است اما برخی از عوامل فتنه با کج ‌فهمی و عناد اصرار دارند که این قیام را در راستای اعتراض‌های خود به نظام اسلامی تفسیر کنند .

آژیده با بیان این که رمز پیروزی ملت ما در طول تاریخ، وحدت کلمه بوده، تصریح کرد : سیاست مسئولان نظام جذب حداکثری است و در این زمینه باید به نقاط قوت یکدیگر توجه بیشتری داشته باشیم .