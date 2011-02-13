13 طرح آموزشی و ورزشی در دانشگاه آزاد گرگان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این پروژه ها شامل ساختمان دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان آموزشی فرهنگی و مسجد خاتم الانبیا، سالن ورزشهای غیر توپی، ساختمان آموزشی تحقیقاتی و مزرعه آموزشی و تحقیقاتی است.

ساختمان خدمات اداری ، توسعه سلف سرویس دانشجویی، توسعه انبار مرکزی، ساختمان بانک و نگهبانی، اتاق داوران و بازیکنان و سردر دانشگاه و دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان از دیگر طرح ها است.

این طرح ها در مجموع در زیربنایی به مساحت بیش از 11 هزار متر مربع با هزینه های بالغ بر 36 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.



همچنین عملیات احداث مهمانسرا و دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان آغاز شد.

این طرحها نیز در مجموع در زیربنایی به مساحت بیش از 10 هزار 0 مترمربع احداث خواهند شد.

دانشکده فنی و مهندسی از جمله طرح های این واحد دانشگاهی است که بهره بردرای شد و این دانشکده در زیربنایی به مساحت پنج هزار و 200 متر مربع و با هزینه 21 میلیارد ریال احداث شد.

این دانشکده و دارای ازمایشگاهها، کارگاهها، اتلیه، کلاسهای سمعی و بصری و سیستم BMS به منظور صرفه جویی در مصرف برق ماست.

گفتنی است همزمان با افتتاح این ساختمان، سالن جلسات اندیشه با ظرفیت 60 نفر که مجهز به اخرین امکانات و سیستمهای صوتی و تصویری است، مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت.