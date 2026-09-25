برادران طلایی نعمتی به قم بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نعمتی و محمود نعمتی، دو برادر قمی عضو تیم ملی کاراته ایران، پس از پایان رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ صبح جمعه با استقبال مسئولان استانی از جمله بهنام جو استاندار قم، حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس، مربیان، ورزشکاران، خانوادههای ورزشکاران و جمعی از علاقهمندان به ورزش وارد قم شدند.
مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم و محمود نعمتی در وزن بهعلاوه ۸۵ کیلوگرم نمایندگان ایران در این رقابتها بودند که با غلبه بر رقبای خود به دیدارهای پایانی راه یافتند و در نهایت هر دو کاراتهکای قمی موفق به کسب مدال طلا شدند.
کسب دو نشان طلای بازیهای آسیایی ناگویا توسط این دو برادر، سهمی مهم در موفقیت تیم ملی کاراته ایران در این رقابتها داشت و نام دو ورزشکار قمی را در جمع طلاییهای کاروان ایران قرار داد.
مراسم استقبال از مرتضی و محمود نعمتی با حضور مسئولان فدراسیون و هیئت کاراته استان قم برگزار شد و مربیان، ورزشکاران، اعضای خانواده ورزشکاران و جمعی از ورزشدوستان نیز در این آیین حضور داشتند.
حاضران در این مراسم با تقدیر از عملکرد دو کاراتهکای قمی، کسب دو مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا را تبریک گفتند و از افتخارآفرینی برادران نعمتی برای ورزش ایران و استان قم استقبال کردند.
مرتضی و محمود نعمتی با کسب مدالهای طلای خود در دو وزن مختلف، موفق شدند هر دو عنوان نخست رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورند و پس از پایان این رقابتها به قم بازگردند.
این دو مدال طلا بخشی از موفقیت تیم ملی کاراته ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ بود که با حضور ورزشکاران قمی در ترکیب تیم ملی رقم خورد.
قم- دو کاراتهکای قمی تیم ملی ایران پس از کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و افتخارآفرینی برای کاروان کشور، با استقبال ورزشدوستان وارد قم شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نعمتی و محمود نعمتی، دو برادر قمی عضو تیم ملی کاراته ایران، پس از پایان رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ صبح جمعه با استقبال مسئولان استانی از جمله بهنام جو استاندار قم، حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس، مربیان، ورزشکاران، خانوادههای ورزشکاران و جمعی از علاقهمندان به ورزش وارد قم شدند.
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