لیموچی: باید استرس را از ورزشکاران دور کنیم؛کمتر از دوماه تمرین داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، سیما لیموچی که هدایت تیم ملی دو نفره تنیس روی میز ایران در بیستمین دوره بازی های آسیایی (ناگویا ۲۰۲۶) را برعهده داشت در پایان مسابقات این تیم به ارزیابی عملکرد ملی پوشان و نیازهای این رشته برای موفقیت در آینده پرداخت.

وی در ابتدا گفت: تجربه من می گوید ورزشکاران ایران در روزهای ابتدایی مسابقات با شرایط سازگار نیستند که دلایل متفاوتی دارد. در بازی های کشورهای اسلامی سال گذشته هم همین اتفاق رخ داد. با این حال هر چه از مسابقات می گذرد ورزشکاران ما عملکرد بهتری دارند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران در مورد دلایل این اتفاق گفت: اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که ورزشکاران استرس روزهای اول را نداشته باشند شرایط بهتری رقم خواهد خورد. به عنوان مثال خانم ایلوخانی برابر حریف ژاپنی که رنکینگ ششم دنیا را دارد پیشرفت خوبی داشت و در ست پایانی با دو امتیاز اختلاف باخت و اگر از اول با همین روش شروع می کرد می توانست از حریف گیم بگیرد.

سیما لیموچی ادامه داد: رسیدن به این موفقیت زیرساخت و حضور در میادین بین المللی می خواهد. اگر بتوانیم اردوهای خارجی خوب داشته باشیم یا ورزشکاران حرفه ای را برای برگزاری اردوهای مشترک به کشورمان دعوت کنیم شرایط بهتری رقم خواهد خورد. همان اتفاقی که قبلا رخ داد و ما سهمیه المپیک گرفتیم.

وی در ارزیابی اش از عملکرد ملی پوشان تنیس روی میز در بازی های آسیایی گفت: تجربه ما در مسابقات میکس دوبل بسیار کم بود و برای حضور در این مسابقات کمتر از دو ماه تمرین داشتیم. برای حضور در این مسابقات تجربه خیلی اهمیت دارد. وقتی که در مسابقات بین المللی شرکت نکنیم طبیعتا جایگاه‌مان رنکینگ جهانی را از دست می دهیم و در قرعه کشی مسابقات مختلف با تیم های رده بالای جهان رودررو خواهیم شد که کار ما را سخت می کند.

لیموچی ادامه داد: اگر زیرساخت ها فراهم شود و دنبال نتیجه آنی نباشیم شرایط بهتری رقم خواهد خورد. ما باید ملی پوشان را در مسابقات بین المللی محک بزنیم و بعد از آن در موردشان قضاوت کنیم. ما نقاط ضعف و قوت ناگویا را به همراه عملکرد در قهرمانی آسیا کنار هم قرار خواهیم داد و کار ملی پوشان را آنالیز خواهیم کردیم. بعد از آن چند ماه برای مسابقات جهانی فرصت داریم که روی بازیکنان کار کنیم و ذهن آنها را آماده کنیم.