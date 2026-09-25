محموله چوب‌ قاچاق بلوط در روانسر توقیف شد

عبدالرضا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و توقیف محموله چوب‌آلات جنگلی قاچاق از گونه بلوط در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در جریان تشدید نظارت‌ها و گشت‌های حفاظتی نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی انجام شد.

وی افزود: مأموران پاسگاه ویژه با رصد مستمر عرصه‌های منابع طبیعی و کنترل محورهای تحت پوشش شهرستان، یک دستگاه خودروی حامل چوب‌آلات جنگلی غیرمجاز را شناسایی کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان روانسر تصریح کرد: نیروهای حفاظتی پس از مشاهده خودروی موردنظر، آن را متوقف و در جریان بررسی، محموله چوب‌آلات جنگلی قاچاق از نوع گونه بلوط را کشف و ضبط کردند.

فرهادی ادامه داد: پس از کشف محموله، خودروی حامل چوب‌آلات نیز توقیف شد و موارد مربوط به کشفیات صورتجلسه و برای طی مراحل قانونی و قضایی به مرجع ذی‌صلاح تحویل و معرفی شد.

وی با قدردانی از هوشیاری نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های ملی از اولویت‌های منابع طبیعی است و نیروهای حفاظتی شهرستان با استمرار گشت و مراقبت، با قطع، حمل، انتقال و قاچاق چوب‌آلات جنگلی بدون مجوز قانونی برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان روانسر گفت: برخورد با تخلفات مرتبط با محصولات جنگلی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و نیروهای حفاظتی در این زمینه به وظایف خود ادامه می‌دهند.

فرهادی در پایان افزود: همکاری مردم و گزارش موارد مشکوک می‌تواند در پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از قاچاق محصولات جنگلی مؤثر باشد و مشارکت شهروندان در حفاظت از منابع طبیعی اهمیت دارد.