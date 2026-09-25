زلزله ۴ ریشتری آران و بیدگل را لرزاند؛ اعزام ۴ تیم ارزیاب

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی چهار ریشتر ساعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه امروز در عمق هشت کیلومتری زمین، محدوده سفیددشت و نوشآباد در شهرستان آران و بیدگل را لرزاند.
وی افزود: در پی وقوع این زمینلرزه، چهار تیم ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق روستایی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه دریافت نشده است، تصریح کرد: تکانها و لرزش ناشی از زلزله در ساختمانهای مناطق شهری و روستایی مجاور کانون زمینلرزه در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل احساس شده است.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زلزله از سوی تیمهای ارزیاب در حال انجام است.
نظر شما