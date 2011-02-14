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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

اسلامی به مهر اعلام کرد:

افزایش قانونمندی نظام بانکی

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از افزایش رضایت مندی و قانون مندی نظام بانکی به دلیل سیاستگذاریهای مناسب بر اساس بررسی های این کمیسیون خبرداد.

حسین اسلامی در گفتگو با مهر گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس دارای 5 کمیته کارشناسی است که یکی از این کمیته ها، موضوعات مربوط به نظام بانکی کشور را رصد و بررسی می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بخشی از این گزارشات را بررسی مسائل مربوط به افزایش یا کاهش شکایات، کاهش یا افزایش رضایت مندی و عملکرد صحیح بانکها عنوان و تصریح کرد: بر مبنای محاسبات کمیسیون اصل 90 بانک مرکزی از رتبه مطلوبی در بحث رضایت مندی و قانون مندی برخوردار است.

وی با مثبت ارزیابی کردن نحوه فعالیت نظام بانکی کشور اظهارداشت: ارزیابی ها نشان می دهد که رضایت مندی مردم از کل سیستم بانکی افزایش یافته است.

اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم بانکی در مسیر رضایت مندی و کاهش شکایات حرکت می کند، عنوان کرد: دلیل اینکه سیستم بانکی به سمت افزایش رضایت مندی حرکت می کند به سیاست گذاریهای بانک مرکزی بازمی گردد.

کد مطلب 1253544

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