شاخص بورس تهران 124 واحد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه 245 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 845 میلیارد و 71 میلیون ریال در بورس تهران داد و ستد شد که این امر موجب شد تا ارزش بورس تهران 56/0 درصد معادل 5942 میلیارد ریال افزایش یابد.

در سومین روز کاری هفته جاری، سهامداران در 20 هزار و 172 بار معامله 245 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 845 میلیارد و 71 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزاران بازار سرمایه امروز در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 5942 میلیارد ریالی به 1 میلیون و 51 هزار و 617 میلیارد ریال رسید.

همچنین در پایان معاملات امروز شاخص کل با 124 واحد افزایش نسبت به روز گذشته عدد 22 هزار و 260 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 7.1 واحدی به عدد 1345 واحد رسید.