https://mehrnews.com/x3cSsJ ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6925547 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۵ میدانداری مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۷۶ رسید خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را در ایستگاه ۱۷۶ ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6925547 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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