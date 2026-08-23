مواجهه مقتدرانه با دشمن و تواضع در برابر مردم رسالت مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمو مهدی در اجتماع شبانه مردم شهرستان محلات گفت: سپاه و بسیج هرچه دارند از مردم است و ما از مردم و برای مردم هستیم، خداوند ما را برای خدمتگزاری مردم آفریده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: اکنوم در مقابل دشمنی ایستاده‌ایم که سراپا مسلح است و با ایجاد رعب و وحشت در دنیا، بسیاری از کشورها را وادار به تسلیم کرده است، اما ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی پای خود ایستاد و با سردادن شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، مسیر عزت و استقلال را انتخاب کرد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری روحیه مقاومت در ملت ایران گفت: امام راحل به ملت ایران آموخت که برای حفظ استقلال و عزت باید در برابر استکبار ایستادگی کرد و همین ملت برای نخستین بار شعار «مرگ بر آمریکا» را در برابر نظام سلطه سر داد.

سردار عمومهدی ادامه داد: ملت ایران پس از انقلاب با کودتا، ترور و جنگ تحمیلی مواجه شد و در سال‌های نخست انقلاب حدود ۱۷ هزار نفر از نخبگان، دانشمندان، علما، مسئولان و نیروهای توانمند کشور به شهادت رسیدند، اما دشمن مستکبر نتوانست ملت ایران را به تسلیم وادار کند.

وی تصریح کرد: پس از ناکامی دشمن در کودتا و ترور، جنگ تحمیلی را بر کشور تحمیل کردند و بیش از ۱۸۰ هزار نفر از جوانان این سرزمین به شهادت رسیدند، اما ملت ایران جوان داد، شهید داد و هزینه پرداخت کرد، ولی سر خم نکرد و همچنان ایستاد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با اشاره به فشارهای مختلف دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از جنگ تحمیلی نیز دشمن فتنه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحریم‌های سنگین را در دستور کار قرار داد، اما ملت ایران با وجود همه این فشارها از انقلاب، اسلام و ولایت حمایت کرد و مقتدرانه در صحنه باقی ماند.

عمو مهدی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته‌ای گفت: یکی از موضوعاتی که دشمن نسبت به آن حساس است، دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای است، چراکه کشور برای تأمین نیازهای آینده خود به انرژی پاک و پایدار نیاز دارد.

وی افزود: میزان مصرف برق کشور در سال‌های اخیر از حدود ۵۰ هزار مگاوات به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسیده و بر اساس برآوردها، این میزان در سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، بنابراین باید برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور از ظرفیت انرژی‌های پاک و از جمله انرژی هسته‌ای استفاده کنیم.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد ایران به علم، ثروت و قدرت دست پیدا کند، زیرا می‌خواهد خود را ابرقدرت و کدخدای جهان بداند، اما ملت ایران زیر بار این زیاده‌خواهی نرفته و همچنان بر حق خود برای دستیابی به فناوری و انرژی هسته‌ای تأکید دارد.

عمو مهدی یکی دیگر از عوامل نگرانی و ترس دشمن را توان موشکی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: پس از دوران دفاع مقدس، رزمندگانی همچون شهید حسن طهرانی‌مقدم و دیگر دانشمندان و نیروهای دفاعی کشور تلاش کردند تا ایران به فناوری ساخت موشک دست پیدا کند و اکنون این توان موشکی یکی از عوامل بازدارندگی کشور است.

قدرت دفاعی کشور موجب تسلیم ناپذیری در برابر دشمن شده است

وی با بیان اینکه قدرت دفاعی کشور موجب شده ایران در برابر دشمن تسلیم نشود، اظهار کرد: باید قدر توان موشکی کشور را بدانیم و جوانان دانشمند و بسیجی باید این فناوری را بیش از گذشته توسعه دهند تا قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران روز به روز افزایش پیدا کند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و لبنان گفت: حمایت از مظلومان و مستضعفان از آموزه‌های دینی ما است و جمهوری اسلامی ایران همچنان از مردم مظلوم غزه و لبنان حمایت خواهد کرد.

عمو مهدی افزود: پیامبر اسلام(ص) نیز بر حمایت از مظلومان تأکید کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین مبانی دینی و اعتقادی، حمایت از ملت‌های مظلوم جهان را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: یکی دیگر از دستاوردهای جمهوری اسلامی که دشمن را درمانده کرده است، افزایش قدرت و ظرفیت کشور در کنترل منطقه و به‌ویژه تنگه هرمز است چرا که این تنگه‌ نقش مهمی در امنیت و اقتصاد منطقه و جهان دارد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نیروهای مسلح خود اجازه نخواهد داد امنیت و منافع این منطقه در اختیار بیگانگان قرار گیرد و از حقوق و ظرفیت‌های خود در این حوزه دفاع خواهد کرد.

عمو مهدی گفت: امروز با وجود جنگ نابرابر کشور ایران در جایگاه عزت و قدرت قرار دارد و مسئولان نیز باید با حفظ اقتدار و عزت ملی، در برابر دشمنان هوشیار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت مسئولان در گفتار و رفتار خود افزود: مسئولان کشور اگر برای تأمین منافع ملی و تحمیل شروط ملت ایران با دشمن مذاکره می‌کنند، باید مراقب باشند که هیچ نقطه ضعفی به دشمن نشان ندهند و دشمن نتواند از اظهارات و رفتار مسئولان سوءاستفاده کند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: مسئولان باید در برابر دشمن مقتدر و در برابر مردم خادم و متواضع باشند و مراقبت کنند که سخنان و رفتار آنها موجب تضعیف روحیه مردم و ایجاد نقطه ضعف در برابر دشمن نشود.

عمو مهدی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه توکل و معنویت در جامعه گفت: خداوند متعال وعده نصرت و یاری به مؤمنان داده است و اگر می‌خواهیم خداوند به ما کمک کند، باید دعا، توسل و توکل به خدا را فراموش نکنیم.

وی اظهار کرد: اگر ملت ایران توانسته است در برابر قدرت‌های بزرگ و مستکبران ایستادگی کند و امروز در جایگاه عزت و قدرت قرار گیرد، به دلیل اتکا به خداوند و ایمان و اعتقاد مردم بوده است.

مطالبه‌گری نباید منجر به تضعیف قوای داخلی کشور و توهین به مسئولان نظام شود

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: مطالبه‌گری باید از مسیر صحیح انجام شود و نباید به توهین و ناسزاگویی به مسئولان یا تضعیف قوای داخلی کشور منجر شود زیرا چنین رویکردی آب به آسیاب دشمن ریختن و حرکت در جهت اهداف دشمن است.

عمو مهدی افزود: مطالبه‌گری باید درباره موضوعات و عملکردها باشد، نه اشخاص و افراد و مردم باید مطالبات خود را به شکل صحیح و قانونی دنبال کنند و مسئولان نیز باید نسبت به مطالبات مردم پاسخگو باشند.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی گفت: دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه باید به وظایف خود به‌موقع و به اندازه عمل کنند تا مردم دچار نگرانی نشوند و در عین حال مردم نیز نباید مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات خود را فراموش کنند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: ملت ایران در برابر دشمن ایستاده و میدان را ترک نخواهد کرد و با تکیه بر ایمان، مقاومت، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حمایت مردم، مقتدرانه مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه خواهد داد.