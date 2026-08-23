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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۶

۱۷۶ شب از تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب گذشت

۱۷۶ شب از تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب گذشت

اراک- در این ویدئو تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را در یکصد و هفتاد و ششمین شب ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6925545

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