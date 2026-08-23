https://mehrnews.com/x3cSsG ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۶ کد مطلب 6925545 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۶ ۱۷۶ شب از تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب گذشت اراک- در این ویدئو تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را در یکصد و هفتاد و ششمین شب ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6925545 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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