ایجاد مجتمعهای آموزشی زمینه ساز عدالت آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی ماکنعلی در گردهمایی مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی استان در سخنانی با بیان اینکه بیش از 70مولفه در اجرای تحول بنیادین به دستور وزیر برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش با آغاز تحول بنیادین از عنصر معلم، معتقد است هیچ تحولی در آموزش و پرورش بدون همراهی معلمان محقق نمی شود.

وی ادامه داد: تشکیل ستاد تکریم معلم به دستور وزیر آموزش و پرورش و انجام اقداماتی همچون صدور کارت بیمه طلایی برای فرهنگیان، عودت پرداخت شهریه فرزندان فرهنگی در مدارس خاص، استفاده رایگان فرهنگیان از سالن های ورزشی و استخرهای شنا، صدور ابلاغ مدیریت برای شهدای فرهنگی به منظور بهره گیری بازماندگان آنان از مزایای حق مدیریت و توجه به مشکل مسکن آنان، موجب ایجاد جو رضایت مندی و امیدواری و نشاط در بین فرهنگیان شده است.

مدیر کل موزش و پرورش استان لرستان در ادامه سخنان خود ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی را یکی از برنامه های تحولی در راستای ایجاد عدالت آموزشی و استفاده بهینه از تجهیزات و منابع انسانی در مناطق محروم و روستایی خواند و بیان داشت: موفقیت و شرط تحقق اهداف مجتمع های آموزشی در گرو همت مدیران این مجتمع ها است که در این راستا مدیران بایستی با همه اهداف کلی و اختصاصی 3 مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به خوبی آشنا باشند.

ماکنعلی نظارت بر واحدهای آموزشی زیرمجموعه مجتمع های آموزشی و پرورشی، پیگیری مشکلات فرهنگیان و انتقال آن به مدیران شهرستان ها و مناطق، برنامه ریزی در جهت فعال سازی و پویایی تشکیلات دانش آموزی، نظارت بر توزیع هفته نامه نگاه و توزیع شیر مدارس، مدیریت بر منابع انسانی و توجه به دوره ابتدایی به عنوان فونداسیون و پایه آموزش در نظام تعلیم و تربیت و داشتن برنامه در جهت ارتقاء فعالیت های آموزشی و پرورشی را از جمله وظایف مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی استان برشمرد و گفت: لازمه انجام این وظایف، ارتقاء توانایی ها، توانمندیها و صلاحیت های شغلی مدیران می باشد.

مدیر کل موزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: در یک برنامه ریزی مدون بایستی آموزش های لازم در راستای توانمند سازی مدیران مجتمع ها ارائه و اجرا شود.