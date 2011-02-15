سنجش از راه دور مأموریت ماهواره دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی صفوی در نشست امروز سه شنبه، پروژه ماهواره ای "آت ست" را پروژه ای برای طراحی، ساخت و آمادگی برای ماهواره های دانشگاهی دانست و افزود: در کشورهای دنیا از جمله در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی، مالزی و اندونزی پروژه های کوچک ماهواره ای تعریف و اجرایی می شود چنین ماهواره هایی در کشور ما نیز از سوی برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی می شود.

وی به اجرای پروژه ماهواره تحقیقاتی "آت ست" (AUTSAT) در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: مدل مهندسی این ماهواره با وزن 80 کیلوگرم است و در ارتفاع 661 کیلومتری زمین قرار می گیرد و زاویه تمایل آن در مدار زمین 98 درجه است.

مدیر پروژه ماهواره آت ست، با بیان اینکه این ماهواره با همکاری دانشکده های هوافضا، مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و نساجی اجرایی شد، خاطر نشان کرد: ماهواره آت ست برای استفاده جهت سنجش از راه دور مانند عکسبرداری از زمین، پیش بینی رشد محصولات کشاورزی و ارتباط داده (ذخیزه و ارسال اطلاعات) کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه این ماهواره مجهز به 4 دوربین با وضوح 120 کیلومتر است، یاداور شد: مطالعه برای ساخت نمونه پروازی این ماهواره که در اتحادیه بین المللی مخابرات به ثبت رسیده، از سال آینده آغاز می شود و در سال 91 پرتاب خواهد شد.

صفوی به بیان جزئیات این ماهواره پرداخت و اضافه کرد: این ماهواره دارای زیر سیستم هایی چون تعیین و کنترل وضعیت و مکانیک مدار، توان الکتریکی، کنترل حرارت، سازه و مواد، ایستگاه زمین و مخابرات فضایی، محموله تصویر برداری و فرمان و مدیریت داده ها است ایستگاه زمینی این ماهواره در محوطه دانشگاه طراحی و ساخته شده است.