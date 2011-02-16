سیدمحمد کاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: بر اساس آخرین پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان استان همدان مبنی بر ضرورت قرار گرفتن همدان در اقلیم سرد یک، همدان در این اقلیم قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پیش از این 14 شهرستان کشور در اقلیم سرد یک قرار داشتند، افزود: شهرستان همدان به این تعداد افزوده شده است.

سید کاظم حجازی اظهار داشت: بر اساس اعلام رئیس شرکت ملی گاز ایران مبنی بر تصویب این موضوع، از این پس قرار گرفتن همدان در اقلیم یک سرد، در قبوض شرکت گاز مد نظر قرار می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نوع طبقه‌بندی سازمان هواشناسی کشور نسبت به نحوه طبقه‌بندی شرایط اقلیمی استان همدان موجب شده بود تا این استان از نظر سردسیری در سطح دوم لحاظ شود، گفت: این امر مشکلاتی را با خود به همراه داشت به نحوی که در محاسبات هزینه گاز مصرفی مردم همدان، شاهد ارائه اعداد و ارقام نجومی در قبوض گاز آنها بودیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از پیگیری‌های صورت گرفته از طریق شرکت ملی گاز و سازمان هواشناسی کشور و همچنین تبیین وضعیت آب و هوایی همدان و بیان ویژگی سردسیری آن، شهرستان همدان در اقلیم خیلی سرد قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز استان همدان نیز پیش از این عنوان کرده بود که آمارهای دمایی ارائه شده از سوی سازمان هواشناسی متعلق به سه سال قبل و زمانی بوده که سیستم‌ها و ایستگاه‌های حال حاضر وجود نداشتند.

حسین محمدی با بیان اینکه از شرکت ملی گاز ایران در خواست بازبینی مجدد تقسیم بندی اقلیم‌ها انجام شد، افزود: در تقسیم بندی اقلیمی دمایی 14 شهرستان در اقلیم سرد یک و111شهرستان در اقلیم سرد دو قرار گرفته‌ بودند.