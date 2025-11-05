به گزارش خبرنگار مهر، حسین عابد صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل هواشناسی استان همدان اظهار کرد: استان همدان از گذشته به عنوان منطقهای با اقلیم سرد و کوهستانی شناخته میشود و مردم این دیار با درک زمانمند فصلها، برنامه کشاورزی و معیشتی خود را تنظیم میکردند.
وی با اشاره به اینکه در برخی سالها تا ۲۰۰ روز دمای هوا در همدان به صفر نزدیک بوده است، افزود: سازگاری مردم با این شرایط آبوهوایی نشان از دانش و فرهنگ اقلیمی دیرپای آنان دارد.
عابد ادامه داد: اقلیم خاص همدان به دلیل ارتفاع بالا، رطوبت پایین و شفافیت جو، یکی از بهترین بسترها برای توسعه انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در کشور است؛ موضوعی که میتواند راهی برای برونرفت استان از چالشهای اقتصادی و اجتماعی باشد.
مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان گفت: در دوره مدیریتم سعی شد با محور قرار دادن سرمایه انسانی و همدلی داخلی مجموعه، فعالیتهای سازمانی سامان یابد و هواشناسی استان از یک مجموعه صرفاً فنی به نهادی علمی و اجتماعی تبدیل شود.
وی از راهاندازی و احیای نخستین ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور در همدان یاد کرد و افزود: این مرکز اکنون با ۱۶ حسگر فعال، جزو بهترین مراکز تخصصی کشور در رصد و تحلیل دادههای اقلیمی است.
عابد با تقدیر از استانداری، معاونان عمرانی، مدیران استانی و همکاران سازمان مرکزی هواشناسی در تهران گفت: همه موفقیتهای ثبت شده نتیجه همکاری و راهنمایی مدیران و متخصصان دلسوز استان همدان بوده است.
مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: تجربه مدیریتی در استان همدان برای من درس بزرگی بود و تلاش کردم به جای ریاست، در جایگاه یک راهبر کنار همکاران باشم و از توان داخلی مجموعه برای پیشبرد برنامهها استفاده کنم.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران جدید هواشناسی استان همدان تأکید کرد: مسیر پیشرفت این نهاد تخصصی باید با اتکا به دانش بومی، روحیه توسعهگرا و توجه به اقلیم منحصر بهفرد همدان ادامه یابد.
نظر شما