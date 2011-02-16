عظمت ملاصدرا ما را متوقف کرده است/ سیطره شخصیت آفت تحقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره علامه حلی در استان تهران صبح امروز چهارشنبه 27 بهمن با حضور جمعی از اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه در دانشگاه پیام نور تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی اکبر صادقی رشاد در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر اسلام(ص) و حضرت امام صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت برگزاری جشنواره علامه حلی را نقطه عطفی در کار تحقیق و توسعه علم و مرزهای معرفت دینی توصیف کرد و با اشاره به بایسته‌های تحقیق گفت: تحقیق گذرگاه علم است. پژوهش معبر و پلی به وادی حقیقت است. حتی اگر مفهوم لغوی این واژه را تأمل کنیم تحقیق یعنی احقاق حق لذا واژه تحقیق از واژه پژوهش عمیق‌تر است. در پژوهش جهت‌گیری نیست اما جوهر تحقیق دستیابی به حق و کرسی نشاندن حقیقت است.

رئیس شورای مدیریت و مسئول مدرسه علمیه امام رضا(ع) افزود:‌ طلبه حتی برای تعلم هم باید تحقیق کند. معلم و مدرس بدون تحقیق نیز در تدریس موفق نیست. البته ابتدا تعلم باید باشد و بعد تدریس. اما تدریس در عین اینکه در رشد آدمی بسیار مؤثر است اما تحقیق از تدریس محض نیز در رشد آدمی تاثیر بسیاری دارد.

وی افزود: برای تحقیق، کار و دقت بیشتری ثبت می‌شود و انسان معرفت بیشتری به دست می‌آورد. لذا طلاب عزیز باید ابتدا تعلم کنند و بعد از آن تدریس داشته باشند. اما نباید در این تدریس متوقف شوند بلکه باید آموزه‌های خود را در قالب تحقیق، فرآورده و به متن تبدیل کرده و بعد به صورت اثری مکتوب عرضه کنند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شناخت معرفت را از کتاب دانست و گفت: علامه حلی را از آثارش می‌شناسیم. اگر آثار اصولی، فقهی و کلامی علامه نبود چه بسا نام او بود اما اثری از ایشان به دست ما نمی‌رسید لذا امروز ما شاگرد علامه حلی هستیم، گفته‌ها و یافته‌های او را در دست داریم.

حجت‌الاسلام رشاد افزود: تحقیق به مثابه طریقی برای هم دریافت حقیقت و هم اثبات و هم ماندگار ساختن حقیقت است.

وی با اشاره به تأثیر آثار علما و بزرگان شیعه همچون شیخ طوسی و شیخ مفید تأکید کرد و گفت:‌ نسل‌های آینده شاگردان زنده آن ‌نام آوران هستند به خاطر تحقیق و کتابتی که آن بزرگواران داشتند.

وی به شروط تحقیق اشاره کرد و گفت: اول شرط تحقیق مایه‌وری است. اگر مایه و محتوا درست نباشد شما روزنامه‌نگار هستید نه محقق و شرط دوم تمحض است. امروز همه فن حریفی برای هیچکس میسر نیست. هرچند تخصص لازم است اما فراتر از آن تمحض باید لحاظ شود.

حجت‌الاسلام رشاد روش‌مندی، اجتناب از افراط و تفریط، روش‌ آموزی و ... را پیش شرط‌های تحقیق برشمرد.

وی پس شرط تحقیق را در وجود و جان محقق دانست و گفت: گاهی موانع درونی و انفسی که از درون ما برمی‌خیزد استعدادکش، فرصت سوز و معرفت برانداز است و باید ابتدا موانع درون خیز انفسی را از میان برداشت و بعد به موانع برون آفاقی پرداخت.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: شیخ طوسی سرآمد علمای ما است اما با این نعمت بزرگ حدود یک قرن و نیم فقه و اجتهاد و اصول ما دچار رکود و سکون شد و عظمت شیخ اجازه نمی‌داد فراتر از او رویم و امروز از ملاصدرا 400 سال است که عبور نمی‌کنیم و عظمت او ما را متوقف کرده است که این سیطره شخصیت آفتی برای تحقیق است.

حجت‌الاسلام رشاد افزود: امروز نام شهید مطهری زبانزد است اما بارها از زبان مقام معظم رهبری شنیدیم که ایشان فرمودند که باید از مطهری عبور کنیم. شهید مطهری خود یک سرمایه است و باید با آثار وی آشنا بود اما نباید در مطهری متوقف شد.

وی عدم بازخوانی مشهورات، خودناباوری، فقر جرأت، خودسانسوری، عدم تهذب، بخل، حسد، جدال و... از دیگر آفات تحقیق برشمرد.

رئیس مدرسه علمیه امام رضا(ع) تأسیس حوزه علمیه خواهران را از مواهب انقلاب و از مواریث امام خمینی(ره) خواند و گفت: ‌اگر حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم استا امام خمینی(ره) مؤسس حوزه‌های عملیه خواهران است .

حجت‌الاسلام رشاد در پایان از اهدای دوره کامل دانشنامه امام علی(ع) از طرف خود به نفرات اول خواهر و برادر برگزیده در این جشنواره خبر داد.

پیش از سخنرانی حجت‌الاسلام رشاد حجت‌الاسلام جعفر سماوات دبیر جشنواره علامه حلی استان تهران نیز طی سخنانی به ارائه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره پژوهشی پرداخت و گفت: در این جشنواره 400 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که در پایان از 36 مقاله تقدیر می‌شود ضمن اینکه از این تعداد سه اثر به همایش آثار پژوهشی علامه حلی که در قم برگزار خواهد شد، راه پیدا کرده‌اند.

در این مراسم پیام آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس حوزه‌های علمیه به جشنواره علامه حلی در تهران نیز قرائت شد.

در پایان این مراسم از 36 طلاب برگزیده خواهر و برادر شرکت کننده در جشنواره علامه حلی استان تهران با اهدای جوایزی تقدیر شدند.