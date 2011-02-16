کامبوج خواستار اعزام ناظر آسه آن به منطقه مرزی مورد مناقشه با تایلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزیر امور خارجه کامبوج با اعلام این مطلب افزود: ما منتظر پاسخ تایلند در خصوص قبول یا رد این پیشنهاد هستیم و در این صورت جاه طلبی های واقعی تایلند مشخص خواهد شد.

"هور نامهونگ" گفت: اگر تایلندی ها اعتقاد دارند که آغاز کننده درگیری ها کامبوج است نباید از قبول این پیشنهاد تا رسیدن به یک آتش بس دائم امتناع کند.

وی با بیان اینکه مذاکرات بین کامبوج با تایلند از سال 2008 تا 2010 بی نتیجه بوده، خواستار حضور نماینده آسه آن در مذاکرات بین دو کشور شد.

روز 22 فوریه نشست وزرای امور خارجه آسه آن با موضوع مناقشات مرزی کامبوج و تایلند برگزار می شود.

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه خواستار برقراری آتش بس بین کامبوج و تایلند شد اما ساعاتی پس از برگزاری جلسه شورای امنیت با تبادل آتش میان دو طرف درگیر این آتش بس شکسته شد.