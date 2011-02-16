  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

کامبوج خواستار اعزام ناظر آسه آن به منطقه مرزی مورد مناقشه با تایلند شد

کامبوج خواستار اعزام ناظر آسه آن به منطقه مرزی مورد مناقشه با تایلند شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: کامبوج خواستار اعزام ناظران از سوی آسه آن به منطقه مرزی مورد مناقشه با تایلند برای تحقق آتش بس دائمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزیر امور خارجه کامبوج با اعلام این مطلب افزود: ما منتظر پاسخ تایلند در خصوص قبول یا رد این پیشنهاد هستیم و در این صورت جاه طلبی های واقعی تایلند مشخص خواهد شد.

"هور نامهونگ" گفت: اگر تایلندی ها اعتقاد دارند که آغاز کننده درگیری ها کامبوج است نباید از قبول این پیشنهاد تا رسیدن به یک آتش بس دائم امتناع کند.

وی با بیان اینکه مذاکرات بین کامبوج با تایلند از سال 2008 تا 2010 بی نتیجه بوده، خواستار حضور نماینده آسه آن در مذاکرات بین دو کشور شد.  

روز 22 فوریه نشست وزرای امور خارجه آسه آن با موضوع مناقشات مرزی کامبوج و تایلند برگزار می شود. 

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه خواستار برقراری آتش بس بین کامبوج و تایلند شد اما ساعاتی پس از برگزاری جلسه شورای امنیت با تبادل آتش میان دو طرف درگیر این آتش بس شکسته شد.

کد مطلب 1255380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها